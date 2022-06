“Ogni libro è un incontro” Sold out per Daria Bignardi in Santa Chiara

Sold out per Daria Bignardi, scrittrice che giovedì 16 giugno alle 21 ha incantato la platea presente al Chiostro – Ex Convento di Santa Chiara a Piacenza nell’ambito della rassegna Klimt’s Ladies organizzata da Fedro Cooperativa.

Oltre 300 persone hanno potuto ascoltare la nota conduttrice tv che ha presentato, intervistata dalla giornalista Chiara Delogu, la sua ultima fatica letteraria “Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici” edito da Einaudi. La serata ha ripercorso la storia dell’autrice indagando sulle letture di formazione, dalla favola di “Celestino” fino ad approdare ai grandi classici della letteratura come “Così parlò Zarathustra” di Friedrich Nietzsche.“Libri che mi hanno rovinato la vita” ha permesso all’autrice di scoprire che quello che ci fa soffrire, spesso ci fa anche crescere e ci fa capire chi siamo veramente. Così Daria Bignardi racconta della sua vita, degli incontri, di quella Piacenza conosciuta grazie anche a Grazia Chierchi e ai ragazzi di Radio Shock. Uno sguardo malinconico, profondo ma anche leggero per parlare di se stessa perché alla fine, come dice Daria Bignardi, “I libri sono incontri”.

A seguire il concerto del duo All World is Green con Stephanie Ocean Ghizzoni, voce e Dan Martinazzi, chitarra classica. Il duo si è esibito cantando un repertorio vasto, che va da “Besame Mucho” a “Reginella” fino ad esplorare canti popolari in nove lingue e alcuni brani originali scritti dal duo bresciano.

Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa: “Siamo felici di aver ospitato Daria Bignardi nel nostro Festival. La nota scrittrice è un volto molto conosciuto grazie alla sua carriera televisiva, ma soprattutto è una penna delicata e incisiva. Scoprire che è legata a Piacenza da progetti come le interviste dei ragazzi di Radio Shock e personalità illustri come Grazia Cherchi ci riempie di orgoglio. Torneremo qui nel chiostro di Santa Chiara il 26 giugno alle 21.00 con un concerto che si preannuncia straordinario. The Wr and Treaty saliranno ”.

Elena Uber, Cda Fondazione Piacenza e Vigevano: “ Siamo molto felici di poter aprire le porte di questo luogo incantevole questa sera. Sotto un cielo di stelle e nonostante il caldo vogliamo parlare di cultura in un luogo simbolo della città che presto verrà riqualificato per accogliere i giovani. Abbiamo un ricco calendario per questa estate e oggi abbiamo il piacere di poter ascoltare le parole mai scontate e preziose di Daria Bignardi che con la sua abile penna, delicata e profonda, ci propone una visione dei libri come strumento di analisi. Grazie a Fedro Cooperativa per averla invitata”.