Oltre 800 firme per la petizione contro il murales dedicato ai Reboli

Ha già raccolto oltre 800 firme in pochi giorni la petizione online per chiedere che si riveda la decisione del Comune di Piacenza di concedere uno spazio all’interno dello stadio Garilli per la realizzazione di un murale dedicato ai due noti tifosi, i fratelli Reboli, prematuramente mancati. La petizione è stata promossa dal Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo Territoriale di Piacenza ed è raggiungibile a questo link.

IL TESTO DELLA PETIZIONE – In questi giorni abbiamo appreso che il Comune di Piacenza ha dato il via libera ( Senza nessuna discussione!) alla realizzazione di un murales di metri 10 x 4 dentro la stadio Garilli dedicato al ricordo dei fratelli Reboli scomparsi da poco, che meritano, insieme ai famigliari, tutta la nostra solidarietà umana e meriterebbero di essere lasciati riposare in pace. Ma non siamo noi ad averli chiamati in causa. Si tratta di due persone che hanno dedicato la loro vita allo stadio, ma non solo. Tutti a Piacenza sappiamo cosa ha significato in questi anni la loro presenza sugli spalti e di quali idee e azioni, in contrasto con la Costituzione, fossero portatori. Non ci poteva essere uno slogan o uno striscione appeso senza il loro consenso, utilizzavano codici personali che ritenevano normale incitare al ricorso della violenza fisica.

Forse, se parliamo di educazione sportiva e civile, altri dovrebbero essere i riferimenti. Tanto per citare una figura, pensiamo ad Enzo Boiardi, grande maratoneta piacentino e grande persona. Eppure sembra che pubblicamente a nessuno venga in mente di mettere in discussione questa cosa. Un murales dedicato ai fratelli Reboli significherebbe perpetrare nel tempo il mito delle loro azioni che non possono essere portate come esempio ai giovani. Noi non siamo d’accordo e crediamo di rappresentare il pensiero di tante persone. Inoltre, sempre in questi giorni, troviamo notizie riguardanti insulti razzisti su campi di calcio piacentini a due arbitri di colore. Non sono i primi e temiamo non saranno gli ultimi. Crediamo che il razzismo e la violenza nello sport, come ovunque, vadano contrastati e non blanditi o sopportati. Crediamo che siano questi (insieme ad altri) i problemi di cultura sportiva ed etica di cui la nostra città dovrebbe farsi carico per fare in modo che lo sport diventi realmente espressione di valori educativi e formativi importanti.

Chiediamo quindi al comune di Piacenza:

• che si sospenda questa decisione e che venga interpellato il Consiglio Comunale, che si formerà dopo le elezioni, per rivedere la decisione;

• che alla base delle future scelte ci sia sempre il rispetto dei valori costituzionali e, per quanto riguarda lo sport, il riferimento sia a valori etici e morali che richiamano educazione, rispetto, solidarietà e lealtà.

Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo Territoriale di Piacenza