Open Week Master Unicatt, nel segno di sostenibilità, innovazione, ambiente

Sostenibilità, innovazione, ambiente. Sono le parole chiave che guidano le novità dell’offerta formativa post-graduate dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che per l’anno accademico 2022-2023 può contare su 226 master, di cui 114 di primo livello e 112 di secondo livello, attivati nei cinque campus dell’Ateneo: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma.

Un articolato ventaglio di proposte che, sulla scorta delle esperienze maturate durante il periodo di pandemia, ha riprogettato la propria struttura. Nell’ambito dei master di primo livello, infatti, si sono sviluppati programmi formativi finalizzati a formare profili professionali sempre più adeguati alla richiesta di skill declinate all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. Da parte loro, i corsi executive hanno delineato percorsi blended con modalità didattiche miste, sempre più compatibili con i ritmi e le esigenze di corsisti che vogliano conciliare formazione e attività lavorativa.

Dal 21 al 23 giugno l’offerta formativa di Master universitari, Dottorati, Scuole di specializzazione, Formazione continua, Corsi executive sarà protagonista dell’Open Week Unicatt – Master & Postlaurea: una carrellata di incontri in presenza e da remoto utili per raccogliere tutte le informazioni su contenuti, programmi, opportunità, modalità di iscrizione e borse di studio.

Sarà possibile, inoltre, entrare in contatto con coordinatori, docenti, tutor, diplomati delle precedenti edizioni dei corsi per ricevere ulteriori approfondimenti, anche per quanto riguarda gli stage che, nell’anno solare 2021, sono stati 1.752 sul territorio nazionale, cui si aggiungono i 70 realizzati all’estero.

Tra le novità in ambito formativo si segnala l’avvio, a Milano, dell’Executive master di II livello in “Innovability management: innovazione, digitale e sostenibilità”; nel campus di Brescia, il master di I livello, in “Rischio climatico e governance dell’ambiente”. Sempre nella sede bresciana parte quest’anno il master di I livello in “Giustizia riparativa e mediazione penale”. Ancora a Milano prendono il via i master di I livello, in “Le funzioni organizzative in Protezione Civile, sicurezza e difesa civile”, “Artiterapie e terapie espressive” e “Neuromanagement per le organizzazioni: neuroassessment, neuropotenziamento e innovazione”. Mentre a Cremona è alla sua prima edizione il master di I livello sul tema “Internazionalizzazione delle Imprese Agro-alimentari”.

L’Open Week Unicatt – Master & Postlaurea si aprirà martedì 21 giugno con la tavola rotonda, alle ore 17.30 (in presenza Aula Pio XI e live streaming sul sito dell’Ateneo www.unicatt.it), dal titolo “Formarsi dopo la laurea: nuove competenze e strumenti per un mondo del lavoro in trasformazione”. Dopo l’introduzione di Mario Gatti, direttore sede di Milano Università Cattolica, interverranno Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa e direttore della Fondazione Pirelli, Fabrizio Trisoglio, responsabile Scientifico Fondazione AEM, Gaia Papaluca, diplomata del Master International HR Management, Learning & Talent Development Specialist, Snam, e Ismene Papageorgiu, responsabile Master e Corsi specializzanti Sede di Milano, Università Cattolica. Mercoledì 22 giugno si parlerà, alle ore 17.00, di “Nuove professionalità nel mondo dello sport” con Giulia Rulli, cestista della nazionale italiana ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, medaglia d’oro al Mondiale Fiba 3×3 2018, Emanuele Corazzi, Head of Content development and Originals Dazn, Ferretto Ferretti, preparatore atletico e docente del Settore tecnico Figc (in diretta dal Centro federale di Coverciano), Alberto Martinelli, manager di Sofia Goggia, CEO Neox Management, Emilio Tirelli, fondatore e direttore didattico Ecolife (in diretta dagli ATP Challenger di Milano), e Chiara D’Angelo, coordinatore programma Dual Career dedicato agli studenti-atleti dell’Università Cattolica. La scuola sarà al centro dell’incontro di giovedì 23 giugno, dove alle ore 17.00, Pierpaolo Triani, docente di Pedagogia Generale e sociale, Paola Zini, ricercatrice in Pedagogia generale e sociale, Michele Aglieri, ricercatore in Pedagogia generale e sociale, Luisa Broli, insegnante, Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisor (Anfis), si confronteranno sul tema “Professione insegnante: essere insegnanti efficaci nella scuola di oggi”. Tutti i giorni dal 21 al 23, dalle ore 10.30 alle 18.00, si potrà assistere sia in presenza sia online alle presentazioni dei Master e dei corsi Postlaurea.