Ostellari (Lega) “A Piacenza il centrodestra ha perso perché qualcuno ha preferito giocare per sé”

“Il centrodestra per vincere non deve pavoneggiarsi o inseguire affermazioni particolari. Il Paese ha bisogno di una coalizione che parli con una sola voce e che marci unita”. E’ l’intervento del senatore leghista, Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia per Salvini premier, sui risultati dei ballottaggi.

“Purtroppo anche a Parma e a Piacenza qualcuno ha preferito giocare solo per sé. Con un candidato di disturbo al primo turno da una parte, rifiutando di stringere accordi con altre forze, come chiedeva la Lega, dall’altra. Il risultato? Molti dei nostri elettori non sono andati a votare, come dimostrano i dati sull’astensionismo”.