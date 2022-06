Ostellari (Lega) “Favorire accordo con i LIberali”

PIACENZA: OSTELLARI, “FAVORIRE L’ACCORDO CON LIBERALI PER BARBIERI SINDACO” – “La prima amministrazione Barbieri ha lottato con successo contro la pandemia, la seconda dovrà confrontarsi con il rischio del razionamento del gas, l’aumento dei prezzi, la possibile crisi economica dei piacentini. Ha ragione Patrizia Barbieri quando dice che “occorrerà la testa e non un facile sentimentalismo”. Lo dichiara il sen. Andrea Ostellari commissario Lega Emilia per Salvini Premier.

“Per questo la Lega propone di creare un osservatorio sui prezzi – continua – che possa confrontare speculazioni ed incentivare comportamenti virtuosi. Ciò in favore e a protezione dei piacentini. Non possiamo perdere un minuto, favoriamo

un accordo ampio con i liberali piacentini e Sforza Fogliani, per governare assieme a Patrizia Barbieri.

La volontà della lega per Salvini premier è di arrivare ad un accordo politico e ad un apparentamento con loro, partendo dai temi”.