Pagani Geotechnical Equipment ancora a fianco della Gas Sales Bluenergy

Pagani Geotechnical Equipment e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ancora insieme per la nuova stagione sportiva. Si rinnova la partnership, avviata tre anni fa, tra l’azienda piacentina che da oltre 40 anni è presente sul mercato come produttore di attrezzature per la geologia, geotecnica e geofisica e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2022-2023 che riprenderà con l’avvio del Campionato il prossimo 2 ottobre.

“E’ con grande soddisfazione – sottolinea Edoardo Pagani, titolare della Pagani Geotechnical Equipment – che continuiamo a condividere con una squadra di caratura determinati valori che ci accomunano e fare continuare a coincidere le nostre esigenze con un’iniziativa sul territorio e non. Inoltre, nella prossima stagione la squadra sarà protagonista anche in Europa, un ulteriore valore aggiunto in termini di visibilità del nostro marchio sui mercati internazionali, divenuti in questo ultimo decennio il traino per la nostra attività. Stiamo assistendo ad un cambiamento culturale nei confronti dello studio del terreno al fine di ottenere una maggiore sicurezza nelle costruzioni e un numero sempre maggiore di paesi si sta sensibilizzando nell’investigazione del sottosuolo per le nuove opere. La quantità e qualità dei dati ottenuti durante le rilevazioni consente infatti di dimensionare in modo sempre più preciso le fondamenta”.

“La Pagani Geotechnical Equipment – spiega una nota – si sviluppa su un’area di produzione di 5000mq coperti, il personale altamente specializzato esegue la maggior parte di lavorazioni internamente e assembla totalmente i propri prodotti. Un continuo miglioramento dei propri prodotti atto a semplificare l’esecuzione dei test in campo ha permesso di avere quasi 2000 attrezzature vendute in 90 paesi nel mondo, collocandosi così come leader nella progettazione e produzione di macchinari per prove geotecniche in-sito”.

“Da alcuni anni la Pagani Geotechnical Equipment ha aderito ad una bellissima iniziativa: piantare un albero attraverso Treedom. E ora ha deciso di accrescere il proprio impegno con tre foreste a cui è stato dato il nome dell’azienda. La “Foresta Pagani International” si sviluppa tra Africa, Centro America e Nepal, è la prima nata a portare il nome dell’azienda piacentina e le piante che ne fanno parte sono soprattutto alberi da frutto, che contribuiscono al sostentamento dei contadini e allo sviluppo delle comunità locali, oltre a rappresentare un argine contro la deforestazione selvaggia e il rischio di desertificazione che ne consegue. C’è poi la “Pagani for Italy” per sostenere un intervento nel Parco delle Chiese rupestri del Materano e la “Pagani Anniversary” nata nel 2021 per celebrare i 43 dell’azienda che è stata fondata da Ermanno Pagani nel 1978”.