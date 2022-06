Parte da Piacenza il nuovo tour di Gianluca Grignani

Parte da Piacenza il “Living Rock and Roll Tour 2022” di Gianluca Grignani: venerdì 24 giugno (ore 21) il Teatro President ospiterà la “data zero” del tour elettrico che per tutta l’estate vedrà Grignani protagonista insieme alla sua band in molte note località italiane (biglietti in vendita su Ticketone).

Dopo la partecipazione, in qualità di ospite, alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, Grignani ha recentemente pubblicato un nuovo singolo dal titolo “A Long Goodbye” (Falco a metà/Sony Music Italia) che entrerà a far parte delle trilogia /compset Verde Smeraldo: “Una ballata rock che, è stata lavorata con attenzione, precisione, con spunti blues che sono in grado di traghettare il mio rock – dichiara l’artista – in maniera molto feroce e veloce su un piano differente rispetto alle mie ballate precedenti; scritta in quindici minuti di sofferenza capitalizzati al massimo”.