Passaggio di consegne al Rotaract Piacenza: Edoardo Zaffignani nuovo presidente

La splendida terrazza del ristorante “Bistrot Croara” nella serata di sabato 25 giugno ha fatto da cornice ad uno dei momenti più importanti dell’a.s. del Rotaract Club Piacenza. Alla presenza di numerosi soci, amici e illustri ospiti si è infatti celebrato il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Francesco Fuochi ed il Presidente eletto Edoardo Zaffignani.

Il momento, formale, è stato innanzitutto l’occasione in cui poter ripercorrere e ricordare tutti i più importanti service portati a termine dai soci del Club piacentino. Tra questi, la raccolta rifiuti e plastica realizzata insieme all’associazione Plastic Free che ha coinvolto oltre 130 persone e ha portato a raccogliere oltre 1.200 kg di rifiuti; “Table Tennis for blind people”, grazie al quale tramite una significativa opera di sensibilizzazione, dimostrazioni pratiche e donazioni, il Rotaract Club Piacenza ha contribuito all’acquisto di un tavolo da gioco per ipovedenti a favore l’ASD Trifoglio, per l’impegno profuso in questo servizio il Club piacentino ha anche ottenuto il Certificato di riconoscenza dal presidente del Rotary International Shekhar Mehta; “100% Service” e “End polio now” con cui, grazie alla vendita di confetture prodotte dai ragazzi autistici della Cascina sociale San Marco, sono stati raccolti numerosi fondi per portare avanti la lotta mondiale contro la polio; da ricordare poi anche il service “Rotawish”, con cui si sono realizzati diversi desideri dei piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale di Piacenza, e la posa di una pietra di inciampo, entrambi realizzati mediante una raccolta fondi condotta dal Distretto Rotaract 2050; da ultimo, “We cure Ucraina” con cui sono stati raccolti oltre 110.000 euro in collaborazione con Croce Rossa e Federfarma, ed il concerto benefico a favore della LILT Piacenza e della lotta contro i tumori.

Accanto alla primaria ed importante opera di servizio, il Rotaract Club, come di consueto, porta avanti anche un’opera di formazione dei propri soci, durante l’a.s. che volge al termine alcuni soci del Club piacentino hanno preso parte al RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) a Gardone Riviera (BS) e al CWMUN (Change the World Model United Nations) a New York.

Prima della formalizzazione del passaggio di consegne tra Fuochi e Zaffignani, la serata ha visto anche l’ingresso nel club di Nicolò Scaravaggi ed i soci Riccardo Amerio e Leonardo Calori sono stati insigniti dell’importante riconoscimento “Paul Harris Fellow” per l’impegno profuso durante l’a.s. 2021/2022. Infine, il neo Presidente Edoardo Zaffignani ha illustrato ai presenti il Consiglio Direttivo del prossimo a.s.: Francesco Fuochi Past President, Andrea Arfani Vice Presidente, Leonardo Calori Segretario, Lorenzo Pancini Prefetto, Riccardo Amerio Tesoriere ed i Consiglieri Matteo Cattadori, Martina Cattadori, Giovanni Giglio, Sara Sfulcini, Sofia Sfulcini, Beatrice Sportelli e Piersergio Pinotti.