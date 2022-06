“Per dare voce a chi non ha voce”, Gandolfini (Family Day) a Piacenza con Polledri

E’ in programma lunedì 6 giugno allo spazio Rosso Tiziano di Piacenza (ore 18.30) l’incontro con Massimo Gandolfini, leader del Family Day, in prima fila nelle manifestazioni Sì alla Vita. Neurochirurgo e Psichiatra, Direttore di Neuroscienze alla Fondazione Poliambulanze di Brescia, padre adottivo di sette figli, Gandolfini interverrrà sul tema: “Per dare voce a chi non ha voce. Ora è sempre ci alzeremo in piedi”, frase tratta da una famosa omelia di Giovanni Paolo II.

Introdurrà Massimo Polledri, candidato consigliere Comunale, che presentó nel 2007 insieme a Gandolfini il primo PdL sulle cure Palliative. Interverrà anche il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.