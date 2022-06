Perde il controllo della moto lungo la Strada Statale 45, 29enne trasportato a Parma. Il centauro mentre era in sella ad una Honda CBR, ha improvvisamente sbandato finendo rovinosamente a terra dopo aver sbattuto il capo contro il guardrail laterale. L’incidente è avvenuto a Fabbiano di Rivergaro, all’altezza di via Rio dell’acqua.

Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valnure e l’auto infermieristica del 118 di Piacenza. A seguito del trauma cranico commotivo riportato dal motociclista è stato disposto l’invio dell’elisoccorso, decollato da Parma. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 29enne è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore della città ducale in serie condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Foto 2 di 2



Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta con una pattuglia e con il nucleo motociclisti per regolare la viabilità.