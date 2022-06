Perde il controllo dell’auto e si ribalta in via Farnesiana

Incidente nella mattinata di giovedì 30 giugno in via Farnesiana a Piacenza. Una vettura si è ribaltata lungo la strada dopo che la conducente ha perso il controllo e ha sbandato. Ferita una ragazza.

Sul posto sono giunti i soccorsi con l’auto sanitaria del 118 e l’ambulanza Croce Bianca, e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della scena dell’incidente. Alla guida della Citroen una giovane di 26 anni che è stata condotta un Pronto Soccorso, le sue condizioni non sono gravi.