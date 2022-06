Piace, ritiro estivo a Salsomaggiore dal 15 al 29 luglio

Si svolgerà a Salsomaggiore Terme – dal 15 al 29 luglio – il ritiro estivo del Piacenza Calcio in vista della prossima stagione. Ad annunciarlo il club biancorosso. Giocatori, staff tecnico e dirigenti saranno accolti nella cornice dell’Hotel Principe, mentre le sedute di allenamento si svolgeranno presso il Campo Comunale “Clemente Francani”.

“L’amministrazione comunale – afferma l’assessore allo sport del Comune di Cortemaggiore Marco Trevisan – è estremamente felice che il Piacenza Calcio abbia scelto ancora una volta Salsomaggiore Terme. Una testimonianza sia del legame molto stretto fra la società e la nostra città, sia del fatto che Salsomaggiore effettivamente offre come location dei servizi e delle strutture che rappresentano una situazione ottimale per la preparazione estiva delle squadre di calcio, e non solo”.

“La società nelle vesti del presidente Roberto Pighi, del vicepresidente Marco Polenghi, dell’amministratore delegato Eugenio Rigolli, del direttore generale Marco Scianò e di tutti i soci porge “il più sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme per l’accoglienza, l’entusiasmo e la disponibilità”.