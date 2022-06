Piacenza Baseball a caccia del riscatto: al De Benedetti arriva la capolista Avigliana

Il Piacenza baseball avrà l’occasione immediata per smaltire la delusione della doppia sconfitta casalinga nel derby con Codogno patita domenica scorsa.

Per cogliere questa occasione i biancorossi dovranno vincere e convincere contro la momentanea capolista Avigliana, beneficiando del fattore campo: si giocherà al De Benedetti con i consueti orari di inizio. La squadra piemontese può essere considerata la vera rivelazione del Girone A, avendo finora condotto un campionato concreto pur senza eccellere nelle statistiche. Sempre ai vertici della classifica, in ogni incontro hanno messo in difficoltà qualsiasi avversaria affrontata mantenendo quasi sempre i punteggi chiusi e sfruttando qualsiasi occasione la partita abbia presentato.

Lo sa bene la squadra di Marenghi, che all’andata subì due sconfitte pesanti soprattutto per il morale. Probabilmente il doppio largo successo sul Codogno della settimana prima contribuì a sottovalutare i Rebels che diedero forza al loro nome sul campo, pungendo i biancorossi nei momenti decisivi dei due match. In una classifica cortissima, in cui a cinque doppi incontri dal termine della regular season la matematica consente all’ultima di poter finire prima e viceversa, ogni doppietta settimanale avrà un peso specifico importante; anche alla luce degli ultimi risultati di tutti gli incontri, per la maggior parte dei casi terminati con pareggi.

Piacenza è dunque chiamata al riscatto anche ai fini della graduatoria del Girone, in cui è necessario concludere tra le prime quattro posizioni se si vuole partecipare alla post-season il cui premio finale è la promozione.

Programma giornata: Piacenza-Avigliana; Junior PR-Catalana Alghero; Fossano-Milano; Codogno-Ares

Classifica Girone A: Avigliana 12v 6p; Milano 11v 7p Codogno 11v 7p; Catalana Alghero 9v 9p; Ares MI 8v 9p; Piacenza 8v 10p; Junior PR 7v 11p; Fossano 5v 12p