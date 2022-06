Piacenza baseball a intermittenza, un altro pareggio a Parma

Il Piacenza Baseball prosegue la fase intermittente e porta a casa un altro pareggio in casa dello Junior Parma.

GARA 1 – Nel primo incontro Piacenza non smentisce se stessa: parte subito forte ottenendo un vantaggio parziale di 5-0 dopo tre attacchi in cui spiccano i doppi di Chacon, Schiavoni e Gibson ed i singoli di Minoia e Casana, ma alla prima occasione in cui l’avversario alza la testa i biancorossi si spengono subendo eccessivamente il contraccolpo psicologico. Così, dopo aver subito il pareggio al terzo, per i successivi cinque innings l’attacco non produce più pressoché nulla, mentre gli avversari non stanno a guardare ed ampliano il divario fino al 9-5. Del tutto inutile la segnatura del nono inning, peraltro frutto di una battuta in doppio gioco.

PIACENZA 2 2 1 0 0 0 0 0 1 6

JUNIOR PR 0 0 5 2 0 2 0 0 R 9

Formazione: Minoia ec; Chacon int; Schiavoni 3b/ed; Calderon es; Gibson 1b; Perez 2b; Casana dh (Cufré 3b); Molina ed (Carnevale lan); Gardenghi ric. Lanciatori: Cufré (rl3.1 bv8 bb3 k4 pgl7); Carnevale (rl4.1 bv2 bb0 k7 pgl2) Macak (rl0.1 bv1 bb0 k0 pgl0). All. Marenghi G.

GARA 2 – La squadra di Marenghi raddrizza la giornata vincendo il secondo incontro non senza palpitazioni: Dall’Agnese sul monte di lancio aggiunge un’altra prova degna di nota alla sua stagione: dopo aver concesso un fuoricampo da due punti a Giannetti nel primo inning, tiene a zero gli avversari per i successivi sei attacchi e consente alla sua squadra di portarsi avanti 8-2 dopo due terzi di gara. Ma all’ottava difesa biancorossa ecco apparire i fantasmi: una base, quattro valide ed un errore consentono allo Junior di segnare cinque punti che valgono l’8-7. Con le basi piene ed un out provvidenziale risulta il doppio gioco difensivo sull’asse Chacon-Perez-Gibson che impedisce il compimento della rimonta. Nell’ultimo attacco Chacon, con un doppio a basi piene, spinge a casa tre punti che consentono alla difesa di affrontare l’ultimo inning con meno affanno. Nessun problema per Macak che ottiene la salvezza con tre outs consecutivi. In attacco le migliori performance arrivano da Chacon 4/6, da Gardenghi 2/3 e da Casana 2/3.

PIACENZA 1 0 1 4 0 0 2 0 3 11

JUNIOR PR 2 0 0 0 0 0 0 5 0 7

Formazione: Minoia ec; Chacon int; Schiavoni ed; Calderon es; Gibson 1b; Cufré dh; Perez 2b; Gardenghi ric, Casana 3b. Lanciatori: Dall’Agnese (rl7 bv6 bb4 k5 pgl2); Sanna (rl0.1 bv4 bb3 pgl5) Macak (rl1.2 bv0 bb0 k0 pgl0). All. Marenghi G.

Risultati girone A

Junior PR-Piacenza 1-1 (9-6 7-11); Catalana-Ares 2-0 (6-1 27-5); Fossano-Avigliana 0-2 (3-5 2-10); Codogno-Milano 1-1 (5-7 5-4)

Classifica girone A

Avigliana 11v 5p; Milano 11v 7p; Codogno 9v 7p; Piacenza 8v 8p; Catalana 8v 8p; Ares MI 8v 9p; Junior PR 6v 10p; Fossano 4v 11p