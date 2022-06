“Piacenza che scrive”, Lorena Tassara con il suo nuovo romanzo mercoledì alla Passerini Landi

S’intitola “L’ottava luna piena” (Pontegobbo, 2022), l’ultimo libro di Lorena Tassara, che sarà presentato mercoledì 15 giugno alle 17.30 nel cortile della biblioteca comunale Passerini Landi, nell’ambito dell’iniziativa “Piacenza che scrive”.

Protagonista del romanzo è Adele, la cui storia travagliata e complessa si svolge nell’arco storico compreso tra la Repubblica partigiana di Bobbio del 1944 e le elezioni politiche della Repubblica italiana del 1948. Lo scenario è costituito da una serie di tragici e desolanti fatti accaduti nel corso della seconda guerra mondiale: lotte partigiane in Valtrebbia, ammassi, requisizioni, bombardamenti, rastrellamenti, deportazioni, tanto terrore e tanta miseria. Adele abita in una cascina fuori Bobbio, è sola e incinta di un partigiano morto di setticemia dopo la fondazione della Repubblica di Bobbio. Non le resta che raggiungere la cugina Ortensia a Piacenza, per poter partorire assistita come si deve. Si incammina prima attraverso i boschi e poi lungo il Trebbia, guidata dal suo coraggio e dalla luna. Con sé ha lo zaino di lana cotta con dentro pochi abiti, mezzo litro di latte, un binocolo, un coltello, una Beretta semiautomatica e un calendario lunare che consulta regolarmente per pregare i santi e contare le lune piene per calcolare la gravidanza. A Piacenza darà alla luce una bambina prematura ed esperirà incontri e sentimenti contrastanti che produrranno in lei aspri conflitti intimi, ma anche nuove consapevolezze sociali. Sarà però il valore della solidarietà femminile quello che la segnerà più profondamente.

Il romanzo è costellato di riferimenti storici precisi, anche se non approfonditi, dove però i personaggi e le vicende sono frutto di pura fantasia. I riferimenti storici contestualizzano la trama ed intervengono come pennellate ad hoc, soprattutto nei dialoghi, a puntualizzare, descrivere e far percepire la condizione politica e sociale del momento storico, oltre che le tensioni e gli stati d’animo dei personaggi. Si tratta di cenni brevi, ma pertinenti e cruciali. Il contesto sociale invece fa da sfondo costante: a volte si intreccia con quello storico territoriale, a volte emerge solitario dai ricordi e dalle riflessioni intime dei personaggi o si legge nei dialoghi, coloriti in alcuni casi da battute dialettali.

Lorena Tassara è nata a Gragnano e vive a Piacenza. Laureata in Pedagogia (Università di Parma), ha lavorato presso il Comune di Piacenza nei Servizi educativi, alla Passerini Landi e presso il Museo di storia naturale. Appassionata di viaggi, arte, argomenti scientifici e letture, ora in pensione, si dedica da qualche anno alla scrittura. Ha pubblicato con Lir i seguenti volumi: “Incroci d’archi. Poesie” (2018), “Mosaico vintage. Racconti” (2018), “La casa e il pittore” (2019), “Insospettabili punti di vista” (2020), “La trama lanciata (2021) e con Edizioni Pontegobbo “L’ottava luna piena” (2022).