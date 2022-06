Piacenza Coraggiosa: “Al voto per incidere sul futuro della città”  

A pochi giorni dalle elezioni amministrative, l’appello al voto della lista Piacenza Coraggiosa a sostegno della candidata sindaco Katia Tarasconi

Competenza, visione e buon senso. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio chiamato “campagna elettorale” e per #noi di Piacenza Coraggiosa, ecologista e solidale è arrivato il momento di tirare le fila del percorso fatto sino a qui. Questi mesi ci hanno confermato come i cittadini sentano la necessità di una politica che sappia ascoltarli e mettere in campo soluzioni credibili per il futuro della città.

Da parte nostra i contenuti e le proposte – dal marciapiede alla visione a lungo termine del territorio – l’hanno fatta da padrone. Un percorso reso possibile dalle donne e dagli uomini che si sono messi a disposizione in Piacenza Coraggiosa che hanno dimostrato competenza e serietà, ascolto e concretezza, testa e anche cuore. Il Laboratorio politico di Piacenza Coraggiosa ha messo insieme le persone con entusiasmo e passione: un’energia positiva riconosciuta da tutti gli schieramenti che vede nel 12 giugno solo la prima tappa di un percorso e non la fine della strada da fare insieme.

Ora la parola passa ai cittadini. E il nostro appello oggi, alla vigilia del silenzio elettorale (che rispetteremo) è quello di esercitare il diritto di voto, perché unico strumento nelle mani dei cittadini per incidere sul futuro della città, con Katia Tarasconi sindaca. Avanti, insieme.