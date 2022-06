Piacenza Oltre: “Bisogna valorizzare il patrimonio architettonico esistente”

Comunicato stampa della lista Piacenza Oltre, a sostegno della candidata sindaco Katia Tarasconi

La valorizzazione dell’esistente, anche in ottica di recupero degli ampi spazi dismessi che a Piacenza abbondano, è un tema di cui si sente parlare parecchio, soprattutto in campagna elettorale, perché rimanda a solleticanti suggestioni. Tutto bello e facile quando si parla di suggestioni, molto più complicato e pieno di trappole quando si cerca di calarlo nella realtà.

«Per Piacenza Oltre – la lista civica a sostegno della candidatura di Katia Tarasconi – è necessaria la volontà politica esplicita di proteggere quanto si ritiene parte di tale “patrimonio”. Facciamo riferimento alla controversa ristrutturazione dell’edificio di via Pace, assolutamente in contrasto con il circostante contesto e con le facciate di Piazza Duomo; il rivestimento delle facciate negli edifici del quartiere INA-Casa, che costituiscono uno dei migliori esempi di architettura organicista del nostro dopoguerra; la prevista demolizione di Case di Rocco a Sant’Antonio, e infine le continue minacce di edificabilità per gli orti di via Campesio».