Piacenza Oltre e il progetto del Parco Agrario “Nessuna area deve essere lasciata indietro”

Comunicato stampa della lista Piacenza Oltre, a sostegno della candidata sindaco Katia Tarasconi

Per Piacenza l’agricoltura gioca un ruolo centrale nell’economia e nella regolazione dell’ecosistema. Il Comune, con i suoi oltre 7000 ettari destinati all’agricoltura (≈60% del territorio comunale), rappresenta non solo la vetrina delle produzioni tipiche locali, ma anche un’importante massa critica delle nostre aziende agricole. Tuttavia, negli ultimi anni (2008-2017) la superficie destinata all’uso agricolo ha subito una riduzione superiore all’1%, dovuta all’urbanizzazione, alla rinaturalizzazione del territorio e all’abbandono delle aree agricole.

Per tutelare la sopravvivenza e la sostenibilità dell’agricoltura periurbana occorre creare un modello innovativo di governo del territorio comunale in grado di assicurare che nessuna area o attività venga emarginata o lasciata indietro. Ad esempio, attraverso la realizzazione di un Parco agrario (come a Milano o Barcellona) caratterizzato da una mobilità sostenibile (piste ciclabili), da punti di vendita diretta, da modelli di coltivazione sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale, e dalla promozione di attività integrative a quella agricola, come il turismo rurale e attività didattiche e ricreative.

È però necessario che ci sia una unità d’intenti e di programmi condivisa fra tutti gli attori coinvolti (produttori agricoli, consumatori, e le loro associazioni, enti pubblici e di ricerca, etc). Il comune garantirà la propria leadership, anche nell’ottica di accedere a fonti di finanziamento esterne. Nell’ultimo “work programme (2021-2022)” della Commissione Europea sono stati destinati più di 50 mln di euro per lo sviluppo di progetti legati alle zone peri-urbane e all’agricoltura di prossimità. Elemento a garanzia di una duratura collaborazione tra Ente pubblico e agricoltori è costituito dall’impegno di inserire il tema della multifunzionalità dell’agricoltura all’interno del piano urbanistico comunale (Piano Urbanistico Generale, PUG) quale strategia di medio-lungo termine per lo sviluppo dell’economia agricola locale.