Piacenza pallanuoto si arrende a Milano contro Cus Geas (10-7)

Nella splendida piscina dell’Aquamore Sport Center all’interno dell’università Bocconi Piacenza Pallanuoto 2018 scende in acqua con la testa già rivolta al futuro. La posizione in classifica non consente di arrivare al traguardo dei play off e non c’è neanche il rischio di play out.

Gli avversari del Cus Geas Milano sono ancora in corsa per i play off e quindi il tono della loro partita è decisamente migliore, sono superiori ai piacentini sulla qualità del gioco che gli permette di essere più efficaci perchè il numero di occasioni è sostanzialmente alla pari e i piacentini, anche con un briciolo di sfortuna, mancano diverse occasioni, alcune anche facili.

Nei primi due tempi i ritmi delle due squadre sono alti e la gara fa divertire il pubblico, il Cus Geas si impone da subito e poi contiene il buon momento piacentino. Il terzo e quarto tempo vedono calare vistosamente i ritmi e nei piacentini c’è spazio per tutti. Le superiorità sono 6 su 11 per i milanesi e 4 su 11 per i piacentini.

Serie B girone 1

Cus Geas Milano – Piacenza Pallanuoto 2018 10-7 (3-1, 3-3, 3-1, 1-2)

Cus Geas Milano: Mugelli, Pavia, Scuderi (2), Ronchetti, Giusti, Caravita, Talamoni (2), Foroni, Andaloro(2), Achilli, Corradini (1), Gianoli, Spinelli (3). All.: Catalano

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi, Nani, Clini, Giacobbe (1), Frodà (1), Casella, Merlo (2), Spadafora (1), Lombella, Molnar (2), Zanolli, Puglisi, Bosi. All.: Di Gianni.

Arbitro: Scarselli