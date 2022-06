Pioggia di medaglie per la Nino Bixio al Trofeo “Stradivari” di Cremona

Nino Bixio al 20° Trofeo “Stradivari” di Cremona

Nuoto, gli atleti piacentini della Nino Bixio hanno conquistato il 9° posto al 20° Trofeo nazionale “Stradivari” di Cremona, andato in scena nel week end del 4 e 5 giugno.

38 le medaglie conquistate dalla Nino Bixio: 15 ori, 14 argenti e 9 bronzi. In evidenza le triplette d’oro di Nicola Rossi (Esordiente A 1) nei 50 dorso con 38”46, nei 100 dorso con 1’21”81 e nei 200 dorso con 2’52”81, e di Luca Trespidi (Ragazzi) nei 100 delfino con 1’01”34, nei 200 delfino con 2’20”17 e nei 400 misti con 5’07”47. Sono saliti due volte sul gradino più alto del podio anche Sara Trespidi (Ragazze) nei 200 delfino con 2’39”55 e nei 400 misti con 5’35”97 e Fabio Ricci (Ragazzi) nei 50 stile libero con 25”04 e nei 100 stile libero con 54”01. Oro le medaglie al collo di Lucrezia Dordoni (Ragazze) nei 400 stile libero con 4’51”06, di Marta Saltarelli (Assoluti) nei 200 dorso con 2’43”15, di Lucrezia Volpini (Esordiente B 1) nei 50 dorso con 48”31, di Elena Zilli (Ragazze) nei 100 rana con 1’18”87 e di Matteo Pilla (Esordiente B 1) nei 50 dorso con 44”21.

Doppietta d’argento per Anita Frovi (Esordiente B 2) nei 50 rana con 47”97 e nei 100 rana con 1’40”80, per Elena Zilli nei 50 rana con 36”84 e nei 200 rana con 2’57”74 e per Luca Rossi (Ragazzi) nei 50 dorso con 31”02 e nei 200 dorso con 2’28”20. Secondo gradino del podio anche per Cecilia Ricci (Esordiente A 2) nei 100 rana con 1’30”89, per Sara Trespidi (Ragazze) nei 200 misti con 2’38”87, per Giulia Turrisi (Esordiente B 1) nei 50 dorso con 53”09, per Lucrezia Volpini (Esordiente B 1) nei 100 dorso con 1’44”72, per Simone D’Ascanio (Juniores) nei 200 delfino con 2’24”16, per Samuele Gomez (Esordiente B 1) nei 100 dorso con 1’37”38, per Fabio Ricci (Ragazzi) nei 200 stile libero con 2’01”83 e per Matteo Zilli (Ragazzi) nei 400 misti con 5’11”11. Tripletta di bronzo per Lucrezia Dordoni (Ragazze) nei 50 stile con 29”21, nei 200 dorso con 2’44”83 e nei 200 misti con 2’40”61. Terzo posto conquistato anche da Cecilia Ricci (Esordiente A 2) nei 50 rana con 41”60, da Giorgia Sardi (Esordiente A 2) nei 200 dorso con 2’59”15, da Simone D’Ascanio (Juniores) nei 400 stile libero con 4’14”38, da Matteo Pilla (Esordiente B 1) nei 100 stile libero con 1’25”31 e da Matteo Zilli (Ragazzi) nei 200 delfino con 2’24”85.

Ottimo terzo posto conquistato dalla Staffetta 4×50 mista mista Esordienti B formata da Samuele Gomez, Anita Frovi, Lorenzo Magnani e Lucrezia Volpini col tempo di 2’54”69. Dodicesimo posto per l’altra staffetta Esordienti B composta da Matteo Pilla, Giulia Turrisi, Noemi Zurla e Fabio Rocca col tempo di 3’31”25.

Il tecnico Frovi si dice soddisfatto dei risultati ottenuti, soprattutto perché molti atleti hanno migliorato i tempi ottenuti il week end precedente al Trofeo Bissolati, nonostante non avessero ancora iniziato gli allenamenti in vasca lunga. “Da questa settimana, finita la scuola – spiega la società -, i più grandi faranno i doppi allenamenti che li vedranno impegnati tutto il giorno, cosa non scontata per ragazzi della loro età, ma che i nuotatori affrontano con serietà e impegno, permettendo al gruppo di unirsi e affiatarsi grazie alle strutture messe a disposizione”.

Questi gli altri risultati: Lisa Camozzi (Esordiente A 1): 5^ nei 50 dorso con 53”75 e 8^ nei 50 stile libero con 41”04; Emma Dordoni (Assoluti): 4^ nei 200 stile libero con 2’17”95, 12^ nei 100 stile con 1’04”03 e 15^ nei 50 stile libero con 29”87; Cecilia Ricci (Esordiente A 2): 10^ nei 200 misti con 2’59”75; Marta Saltarelli (Assoluti): 5^ nei 400 stile libero con 5’08”33; Giorgia Sardi (Esordiente A 2): 13^ nei 200 stile libero con 2’39”66; Giada Silva (Assoluti): 19^ nei 50 delfino con 34”50 e 20^ nei 50 stile libero con 30”97; Sara Trespidi (Ragazze): 4^ nei 100 delfino con 1’11”75; Giulia Turrisi (Esordiente B 1): 4^ nei 100 dorso con 1’53”42; Noemi Zurla (Esordiente B 2): 12^ nei 100 stile libero con 1’34”38 e 19^ nei 50 stile libero con 43”55; Marcello Beni (Ragazzi 14): 10° nei 200 stile libero con 2’36”63 e 14° nei 100 stile libero con 1’12”17; Samuele Gomez (Esordiente B 1): 4° nei 50 delfino con 46”91; Spiridion Libofsha (Ragazzi): 6° nei 400 stile libero con 4’50”05, 9° nei 100 stile libero con 59”84 e 9° nei 200 stile libero con 2’15”49; Lorenzo Magnani (Esordiente B 2): 11° nei 50 stile libero con 38”00 e 12° nei 50 dorso con 49”88; Fabio Rocca (Esordiente B 2): 12° nei 100 dorso con 1’53”32 e 13° nei 50 dorso con 52”22; Luca Rossi (Ragazzi): 4° nei 100 dorso con 1’07”47 e Matteo Zilli (Ragazzi): 4° nei 200 dorso con 2’29”16.