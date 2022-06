“Polizia Locale è sempre in servizio, anche quando è in vacanza”

CORAGGIOSE E PREPARATE – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di “Fuori Coro” che si complimenta con Manuela Argentieri e Francesca Della Pietra, Agenti del Comando della Polizia Locale di Piacenza, si sono distinti intervenendo in una situazione di emergenza nei giorni scorsi mentre erano in vacanza a Termoli.

Egregi Sig.ri Sindaci ed Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Piacenza, chi vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d’Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata.

Abbiamo appreso da alcuni quotidiani on line che Manuela Argentieri e Francesca Della Pietra, Agenti del Comando della Polizia Locale di Piacenza, si sono distinti intervenendo in una situazione di emergenza, che solo grazie alla loro preparazione ed alla loro prontezza interventiva, hanno consentito di salvare la vita ad un uomo colpito da arresto cardiocircolatorio. Teatro di questo provvidenziale e salvifico intervento da parte delle nostre amiche e colleghe, la spiaggia di Termoli dove le nostre che stavano trascorrendo una vacanza, hanno soccorso un bagnante colpito da malore. Dopo un primo intervento con il defibrillatore che però mal funzionava, le due coraggiose e preparate colleghe, praticando all’infartuato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, hanno rianimato l’infortunato per poi lasciarlo alle cure dei sanitari prontamente Intervenuti che unitamente ai presenti al fatto, non hanno mancato di complimentare le due ‘vigilesse” per la grande dimostrazione di coraggio e competenza delle quali le due, hanno dato prova. Una prova che merita il plauso generale e la solita riflessione in merito a quanto accaduto a Termoli; riflessione doverosa perché non è la prima volta che i colleghi vengono chiamati ad intervenire in casi, ove codici legislativi e rigore, devono lasciare il posto a sangue freddo, prontezza decisionale e capacità interventiva ed immaginiamo che sia stato tutt’altro che semplice intervenire in un caso simile, immaginiamo la tensione che tenuta sotto controllo dalla razionalità, diventa poi sollievo quando sotto le mani senti il battito di un cuore che ti regala la soddisfazione di avercela fatta, di essere stati all’altezza della situazione e soprattutto di aver portato un sorriso a chi avrebbe potuto invece versare lacrime. Ecco un altro aspetto di quel che è la grande famiglia delle giacche blu, dei “vigili urbani”: gente preparata, con un grande coraggio ed un grande cuore che sono da sempre, a disposizione ed a beneficio di tutti. Pertanto, ancora una volta, dobbiamo tributare un applauso meritato e dovuto alle colleghe piacentine protagoniste di questa vicenda a lieto fine che hanno con il loro sangue freddo, la loro preparazione ed il loro determinato coraggio, contribuito a salvare una vita. Gli auguri che facciamo al signore colpito da malore per una completa e totale guarigione, vanno ancora una volta a fare da eco ai complimenti che queste nostre validissime colleghe meritano davvero! Brave, brave e coraggiose, preparate ed assolutamente degne di encomio. La Polizia Locale è sempre in servizio, anche quando è in vacanza!