Polledri (Lega) chiude la campagna elettorale alla Farnesiana “Tra la gente trascurata dalle istituzioni”

Massimo Polledri, candidato della Lega alle elezioni comunali di Piacenza, chiude la campagna elettorale alla Farnesiana, in mezzo alla gente.

“In tutta la campagna elettorale ho dimostrato di volermi proporre come un cambio di passo rispetto al passato – scrive Polledri in una nota inviata in redazione -. Per questo motivo ho chiuso la campagna con gente autentica e trascurata dalle istituzioni, sul fronte della sicurezza perché ci sono spacciatori ed arroganti impuniti, così come per la manutenzione delle case popolari che la gente aspetta da tempo. Parlo del Peep, un quartiere popolare. Perché io mi sento del popolo e voglio servirlo anche in Comune. So di essere scomodo ma sono uomo di parola. Quello che dico faccio e quello che prometto mantengo. Mettiamoci la testa.”