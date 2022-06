Prosegue l’ondata di caldo nel piacentino e in tutta la Regione, e il week end non farà eccezione. Sabato 25 e domenica 26 giugno il tempo resterà stabile, anche se con possibili annuvolamenti nelle ore pomeridiane in particolare nella giornata di sabato. In pianura le temperature massime supereranno i 30 gradi.

Anche all’inizio della prossima settimana – le previsioni di Arpae – un promontorio di alta pressione di origine africana in rinforzo sul Mediterraneo manterrà prevalenti condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, con possibili locali piovaschi limitati ai rilievi. Le temperature, in lieve graduale aumento, si porteranno su valori attorno a 36 gradi nelle zone interne e 32/33 gradi lungo la costa a metà settimana.