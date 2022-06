Prosegue nel segno della musica e dell’arte la rassegna “Le Notti di Santa Chiara”

La seconda settimana di spettacolo con “Le notti di Santa Chiara” è tutta dedicata alla musica e all’arte. Quattro gli eventi proposti dal cartellone, messo a punto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per celebrare i suoi 30 anni. La preziosa collaborazione di tanti protagonisti della cultura piacentina consentirà anche nelle prossime sere di far rivivere l’ex convento sullo Stradone Farnese, luogo simbolo della futura attività istituzionale dell’ente.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO – ORE 21.30

Peppe Servillo & Solis String Quartet – CAROSONAMENTE, con Peppe Servillo (voce), Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola), Antonio Di Francia (cello e chitarra). In collaborazione con Teatro Gioco Vita

A distanza di cinque anni dall’uscita di “Presentimento”, album con il quale, insieme al precedente “Spassiunatamente”, hanno affrontato con dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana, Servillo & Solis String Quartet hanno pubblicato “Carosonamente”, nuovo album tutto dedicato a Renato Carosone. L’omonimo spettacolo è un viaggio musicale che presenta, oltre ai brani più famosi, il suo repertorio meno conosciuto. Un concerto che si annuncia straordinario non solo per l’interpretazione del grande cantante e attore Peppe Servillo, ma anche per il talento musicale dei Solis String Quartet.

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria. Attualmente la serata è sold-out ma alcuni posti potrebbero essere messi a disposizione la sera stessa. Info: Fondazione di Piacenza e Vigevano. Tel. 0523 311111 – mail: info@lafondazione.com

DOMENICA 26 GIUGNO – ORE 21

Apre Angelo Leadbelly Rossi Trio

THE WAR AND TREATY

Michael Trotter eTanya Blount

in collaborazione con Fedro

I due eclettici coniugi statunitensi portano per la prima volta in Italia il loro sound unico: una fusione blues e gioiosa di soul, gospel, country e rock and roll. The war and treaty si sono costituiti come duo artistico nel 2014; da allora hanno avuto un successo crescente, ricevendo riconoscimenti e recensioni favorevoli anche dalla rivista musicale Rolling Stone. Ingresso a pagamento Biglietti su circuito TicketOne o acquistabili in cassa la sera del concerto. Info: Tel. 366 2893801 – mail: info@fedrocooperativa.com – www.fedrocooperativa.com

MOSTRE

“IL SENSO DEI LUOGHI” (ingresso gratuito)

Prosegue fino al 7 luglio nel Chiostro di Santa Chiara la collettiva OUTSIDER ART/ARTE IRREGOLARE. La mostra è a cura di Veronica Cavalloni, Simona Olivieri e Andrea Simonetti: un dialogo tra gli artisti (outsider) di Fuoriserie (Piacenza), Diblu (Milano) e Lapsus (Senigallia) e il pubblico sull’intensa bellezza espressa da mondi fragili. Apertura nelle sere degli spettacoli.

STREET-ART nel CHIOSTRO (ingresso gratuito)

Percorso partecipato con l’artista ANTONIO COTECCHIA. Da Lunedì scorso sta prendendo vita un grande pannello murale realizzato dagli studenti delle scuole superiori piacentine sotto la guida del pittore e street artist Antonio Cotecchia. L’evento si tiene in collaborazione con la Consulta degli Studenti e i risultati, in divenire, saranno visibili nelle sere degli spettacoli.