Quali sono, oggi, le prospettive della economia mondiale? Quanto incideranno sugli equilibri economici le sempre più forti istanze ecologiste e di salvaguardia del pianeta, la spinta alla digitalizzazione, la disponibilità delle materie prime e delle fonti energetiche, i connessi equilibri e squilibri finanziari? Che ruolo avranno gli Stati in rapporto alle multinazionali ed ai giganti dell’informatica e del web? Quali sono le potenze economiche emergenti e come influiranno sulle politiche statali? Come si inserisce, in questo quadro, la crisi degli approvvigionamenti alimentari, energetici, delle materie prime, innescata dalla guerra russo – ucraina?

Le sanzioni applicate dall’Unione europea e dagli Stati Uniti alla Russia hanno una forte connotazione finanziaria ed incidono sull’andamento delle borse mondiali e dei mercati. In questo quadro, come si svilupperà, nel futuro prossimo e remoto, l’economia mondiale? Del tema parlerà Ettore Gotti Tedeschi venerdì 17 giugno, alle ore 18, presso la Sala San Paolo dell’Oratorio della Parrocchia della Santissima Trinità di Piacenza.

Foto 2 di 2



E’ il terzo degli incontri promossi dai Giuristi Cattolici di Piacenza, in collaborazione con le Parrocchie cittadine dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia e della Santissima Trinità, sul tema ‘la giustizia delle relazioni al tempo del Grande Reset’. I prossimi incontri si terranno, alla stessa ora, venerdì 24 giugno e 1° luglio presso l’Oratorio della Santissima Trinità di Piacenza in Via Manfredi. All’incontro è possibile partecipare previa iscrizione con email a info@giuristicattolicipiacentini.it, o anche presso le Parrocchie dei Santi Angeli Custodi e della Santissima Trinità o ancora presso la segreteria organizzativa presso l’Avv. Livio Podrecca (info@podrecca.it).