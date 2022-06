Quasi Estate 2022, a Gragnano cresce la partecipazione dei più giovani

“È sotto gli occhi di tutti il problema dell’emergenza educativa. Già sentito in passato, questo si è acuito nel periodo post pandemia. I tempi estivi sono ancora più pericolosi da questo punto di vista poiché ai ragazzi vengono a mancare punti di riferimento o luoghi educativi, come le scuole, a cui accedere. E così si moltiplicano episodi poco edificanti, di vandalismo o di scontro tra gruppi diversi di giovani, senza contare i ragazzi che invece si isolano maturando altre problematiche. Alla luce di queste considerazioni abbiamo pensato di organizzare attività aggregative anche nel periodo estivo e ci siamo avvalsi dell’aiuto e della collaborazione degli educatori del Centro educativo di strada “Quasi C’entro” che opera a Gragnano da diversi anni, gestito dalla cooperativa L’Arco, oltre che dei volontari della Parrocchia San Michele”.

Queste le parole della sindaca di Gragnano Trebbiense, Patrizia Calza, e dell’assessore alle politiche giovanili Marco Caviati che hanno illustrato le iniziative in corso. La “Quasi Estate 2022” – questo il nome del progetto – ha avuto inizio mercoledì 13 giugno con il torneo di calcetto per poi proseguire martedi 21 giugno con quello di pallavolo presso i campi nell’Oratorio. Il 27 giugno si è chiusa l’attività sportiva con il torneo di basket presso il campo di Piazza della Pace; al termine le premiazioni dei tre eventi. Incontri che hanno registrato un crescendo di partecipazione nonostante il forte caldo. Le squadre o si formavano sul posto o arrivavano già organizzate. Non conoscere nessuno non è stato un problema, anzi! È stata così l’occasione per fare nuove conoscenze o di rafforzarle. Gli arbitri, professionisti che hanno partecipato come volontari, con rigore hanno dettato le regole e le hanno fatte rispettare.

Il prossimo appuntamento sarà molto diverso e curioso. “Speriamo solleciti la curiosità di tanti ragazzi affinché partecipino numerosi” – commentano gli amministratori. Si tratta di Cena con delitto: giovedì 30 giugno, presso l’oratorio della Parrocchia di Gragnano una tranquilla cena d’estate si tingerà di giallo. Gli invitati saranno detective per una sera: movente, indizi e dettagli non saranno da farsi sfuggire per risolvere il misterioso caso. Infine per trascorrere una intera giornata insieme, si andrà ad Acquapark, una meta scelta dagli stessi ragazzi.