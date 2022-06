Raduno di Sportster Harley-Davidson a Grazzano Visconti

Sporty Meeting 2022 è ormai alle porte. Il più grande raduno di modelli Sportster Harley-Davidson andrà in scena sabato 25 giugno ancora una volta nella splendida cornice di Grazzano Visconti (Piacenza). Come da tradizione, tutte le Sportster al loro arrivo percorreranno il red carpet e poseranno per la photo banner realizzata dal fotografo Roberto Merlo. Per tutti gli altri modelli e marchi di moto è previsto un parcheggio dedicato; un’area specifica anche per i tanti tesserati H.O.G. presenti.

L’apertura dell’evento è alle 10 e l’ingresso è libero; dopo le premiazioni del primo pomeriggio, la chiusura sarà alle ore 18.00. Per i primi fortunati 750 sarà disponibile il welcome kit, busta contenente patch 2022 e il materiale dei partner aderenti, dietro offerta libera. Allo stand ufficiale Duecilindri troverete la ristampa della patch 2021 (solo 100 pezzi) e le T-Shirt Sporty Meeting 2022 in edizione limitata.

Nell’area denominata Circle, al centro della corte vecchia, saranno esposte special, rarità e preparazioni di dealer, officine e collezionisti; non mancheranno gli stand dei Partner tecnici aderenti. Tra gli altri Parts Europe, Andreani Group International, Metzeler Tyres, Rebuffini, Motor Bike Expo, Reparto Sportivo, Wild Hog Italy, 70’s Helmets, ER Exhaust Revolution, GiMi Creations, VPerformance, Ceramic Pro Milano Ovest, Vity’s Design, FG Racing, Jonich Wheels, Rombo di Tuono, Mercury Bikers, 4Dealer, Patch Store e Il Griglia.