Rancan (Lega) “Vogliamo continuare a amministrare per dare un futuro a Piacenza”

“In 5 anni abbiamo fatto il meglio per Piacenza e i Piacentini, nonostante i 2 anni di pandemia e i disastri lasciati dalla sinistra nelle amministrazioni che hanno preceduto quella di Patrizia Barbieri: è per questo che non vogliamo solo vincere Piacenza, quanto continuare a governarla per dare un futuro alla nostra città e ai suoi cittadini”. E’ l’appello al voto del capogruppo della Lega Er, Matteo Rancan, in occasione della tornata elettorale per le elezioni amministrative di domenica prossima a Piacenza.

“Per farlo è necessario continuare ad avere un’amministrazione comunale che ascolti le persone, e le renda protagoniste delle scelte – scrive Rancan in una nota inviata in redazione -. Il governo della città deve essere una paziente opera di ascolto e di confronto, tenendo però uno sguardo alto, sull’Europa e sul mondo in cui la nostra città è inserita, soprattutto grazie alla laboriosità delle sue persone e al dinamismo delle sue imprese”.

“A Piacenza serve una persona come Patrizia Barbieri, che vanta l’esperienza di chi ha conosciuto dal suo interno la macchina comunale e la Città e ha un profilo di serietà personale e competenze professionali per guidarla. Per guardare al futuro Piacenza e i Piacentini necessitano di persone capaci, di buonsenso e che sappiano agire con concretezza rispetto a quelle che saranno le sfide decisive che li aspettano: la sicurezza urbana, un ambiente più sostenibile, il rilancio del turismo, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, la tutela di imprese, lavoratori, commercianti e artigiani e poi i giovani, nell’interesse dei quali aumentermo le risorse destinate allo sport e alle attività ricreative. A Piacenza non ci sono nemici da sconfiggere o bottini di guerra da razziare, ma una città, bella e dinamica, appassionata ed orgogliosa da governare, con serietà e buonsenso: come Lega sappiamo bene quello di cui stiamo parlando, pertanto rinnovo l’appello ai piacentini affinché domenica si rechino alle urne per votare Lega. Un voto utile, a sostegno di Patrizia Barbieri sindaco, che guarda al futuro e al bene e agli interessi di tutti i piacentini”.