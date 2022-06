Referendum giustizia, appello al voto del Comitato per il Sì

La nota stampa

Il “Comitato per il SI'” di Piacenza ha organizzato nei gironi scorsi un incontro online per ribadire le ragioni del SI’ e per andare a votare il 12 giugno prossimo.

Il comitato, la cui presidente è Paola Pizzelli, è formato da Marcello Minari, Gabriele Girometta, Matteo Lunni, Maurizio Dossena, Luigi Minari, Umberto Bergamaschi e Cristiana Chierici. Durante l’incontro, l’avvocato Luigi Salice ha spiegato i cinque quesiti e le motivazioni per andare e votare sì il 12 giugno prossimo e ha ricordato che le operazioni di voto iniziano domenica alle ore 7 e termineranno alle ore 23.

Trattandosi di referendum abrogativo è obbligatorio che vada al voto il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Il tema centrale è la giustizia e i quesiti, alcuni molto specifici e tecnici, sono comunque importanti perchè il problema della giustizia in Italia riguarda o potrebbe riguardare tutti. E’ una consultazione popolare per capire se gli italiani vogliono mantenere alcune norme già presenti oppure le vogliono cancellare. I quesiti riguardano: riforma del CSM, la separazione delle carriere dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, ‘abolizione del decreto Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare. Votando sì si riuscirebbe ad abrogare gli abusi della magistratura. Il comitato ribadisce l’importanza e il diritto del voto e sottolinea come tanti magistrati sono a favore per votare sì a tutti e cinque i quesiti.