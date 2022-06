Referendum giustizia, Craxi (Fi) “Voto necessario per far capire che serve una riforma”

“Forza Italia è un partito vero, non di plastica, uno spazio di libertà, che difende i valori dell’individuo e della comunità. Le elezioni amministrative sono importanti, perché impattano sulla vita di tutti i cittadini, per questo occorre mobilitarsi al massimo, in queste ultime ore di campagna elettorale”. Così la senatrice di Forza Italia e presidente commissione Esteri di Palazzo Madama, Stefania Craxi a Piacenza nel pomeriggio del 9 giugno, per sostenere la candidatura del sidaco uscente Patrizia Barbieri. Accanto a lei Leonardo Bersani (coordinatore cittadino Forza Italia), Enrico Aimi (senatore FI) e Andrea Pugni, capolista.

Un’occasione, quella tenutasi al point elettorale di via Cavour, per fare il punto su politica nazionale e estera, senza trascurare i referendum sulla giustizia.

“All’interno dell’Unione Europea dovremo imparare a parlare con una sola voce, in materia di politica estera e difesa. Sono stati fatti molti errori, ma dobbiamo tenere ben presente che l’Europa e gli Stati Uniti sono le gambe del mondo libero – ha detto Craxi – e le responsabilità del conflitto sono da imputare al governo russo, che ha invaso uno Stato sovrano. Sui rapporti tra il centrodestra e Putin sono state dette tante falsità, è con Letta e Renzi il passaggio al 43% della fornitura di gas russo. Con Berlusconi il principale fornitore era l’Algeria”.

Spazio poi ai referendum di domenica. “L’Italia che vorremmo è quella dove non c’è una magistratura che conta il tempo in decenni. Serve una giustizia che non sia un’arma politica ma che sia al servizio dei cittadini. Andiamo a votare al referendum per far capire che ci vuole una riforma e ci vuole urgentemente”.