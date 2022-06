Ricco bottino di medaglie per la Nino Bixio al Trofeo “Bissolati”

Ottimo 13° posto conquistato dai ragazzi della Nino Bixio di Piacenza al 10° Trofeo nazionale “Bissolati” di Cremona, al quale hanno preso parte una cinquantina di squadre provenienti da tutta Italia con 3.150 atleti iscritti; trofeo aperto a tutte le categorie, dagli Esordienti agli Assoluti.

Ricco il bottino di medaglie conquistato dalla società piacentina: 3 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Molto bene i piccoli nuotatori della Nino Bixio, al loro esordio in un trofeo nazionale: si sono distinti, vincendo la medaglia d’oro Samuele Gomez (Esordiente B 1) nei 50 dorso col tempo di 45”64 e Lucrezia Volpini (Esordiente B 1) nei 100 stile libero col tempo di 1’29”67; sempre Gomez ha conquistato il terzo posto nei 100 dorso col tempo di 1’40”60 e la Volpini il secondo posto nei 50 stile libero col tempo di 40”32. Secondo posto anche per Anita Frovi (Esordiente B 2) nei 100 rana col tempo di 1’39”97 e Cecilia Ricci (Esordiente A 2) nei 50 stile

libero col tempo di 32”00. Medaglia di bronzo per Nicola Rossi (Esordiente A 1) nei 200 dorso col tempo di 2’49”02. Il trofeo Bissolati si distingue per consegnare anche le medaglie “di legno” ai quarti posti ottenuti dagli atleti della categoria Esordienti: per la Nino Bixio l’hanno conquistata Anita Frovi (Esordiente B 2) nei 50 rana col tempo di 47”02 e Nicola Rossi (Esordiente A 1) nei 100 dorso col tempo di 1’19”08.

Passando alle categorie superiori, Fabio Ricci (Ragazzi) vince i 50 stile libero col tempo di 25”18 e conquista due medaglie d’argento nei 100 stile libero col tempo di 54”65 e nei 50 dorso col tempo di 30”31; Luca Trespidi (Ragazzi) conquista il secondo posto nei 50 delfino col tempo di 27”64, mentre tre sono le medaglie di bronzo con Elena Zilli (Ragazze), nei 100 (1’21”72) e 200 (2’56”36) rana e Simone D’Ascanio (Junior) nei 200 stile libero (2’01”92). Il tecnico Frovi si dice soddisfatto dei risultati ottenuti, soprattutto della posizione finale ottenuta dalla squadra: ”Piazzarsi al tredicesimo posto in una classifica di 50 società, dietro alle grandi squadre ma primi di quelle più piccole e davanti a squadroni con tanti iscritti e partecipanti è un bellissimo risultato”.

Questi tutti risultati

Chiara D’Ascanio (Assoluti): 26^ nei 50 delfino con 34”80 e 32^ nei 50 stile libero con 33”72;

Emma Dordoni (Assoluti): 7^ nei 100 stile libero con 1’03”14, 13^ nei 50 stile libero con 29”69 e 15^ nei 50 delfino con 31”95;

Lucrezia Dordoni (Ragazze): 6^ nei 100 stile libero con 1’04”43, 7^ nei 50 stile libero con 29”32 e 8^ nei 200 stile libero con 2’20”25;

Cecilia Ricci (Esordiente A 2): 6^ nei 100 stile libero con 1’12”22;

Marta Saltarelli (Assoluti): 4^ nei 200 dorso con 2’46”73 e 20^ nei 100 stile libero con 1’09”38;

Giada Silva (Assoluti): 20^ nei 50 dorso con 40”04;

Sara Trespidi (Ragazze): 6^ nei 200 dorso con 2’42”42 e 14^ nei 100 stile libero con 1’05”90;

Turrisi Giulia (Esordiente B 1): 11^ nei 100 stile libero con 1’44”37;

Elena Zilli (Ragazze): 5^ nei 50 rana con 38”32;

Noemi Zurla (Esordiente B 2): 14^ nei 50 delfino con 54”60 e 26^ nei 50 stile libero con 43”28;

Jacopo Bertuzzi (Ragazzi): 10° nei 200 rana con 3’04”27 e 35° nei 100 stile libero con 1’04”44;

Simone D’Ascanio (Junior): 8° nei 50 stile libero con 26”53;

Spiridion Libofsha (Ragazzi): 14° nei 50 stile libero con 27”80 e 14° nei 100 stile libero con 59”86;

Lorenzo Magnani (Esordiente B 2): 5° nei 50 delfino con 41”40 e 10° nei 50 rana con 52”87;

Matteo Pilla (Esordiente B 1): 12° nei 100 stile libero con 1’27”84;

Luca Rossi (Ragazzi): 4° nei 50 dorso con 31”32, 9° nei 100 dorso con 1’08”11 e 27° nei 50 stile libero con

28”81;

Nicola Rossi (Esordienti A 1): 6° nei 50 dorso con 38”54;

Luca Trespidi (Ragazzi): 4° nei 200 delfino con 2’20”62 e 5° nei 100 delfino con 1’02”50;

Matteo Zilli (Ragazzi): 6° nei 200 dorso con 2’31”06 e 11° nei 100 dorso con 1’09”71.

Le staffette miste 4×50 mista Esordienti con Nicola Rossi, Anita Frovi, Lorenzo Magnani e Cecilia Ricci hanno ottenuto il 5° posto, mentre le staffette miste 4×50 mista Assoluti si sono piazzate al 13° posto quella composta da Fabio Ricci, Elena Zilli, Luca Trespidi ed Emma Dordoni e al 16° posto quella composta da Rossi Luca, Lucrezia Dordoni, Sara Trespidi e Simone D’Ascanio.