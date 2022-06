Ricco calendario di eventi per celebrare Sant’Antonino. E la Fiera torna alla normalità

“L’edizione 2022 delle Manifestazioni Antoniniane coniugherà, ancora una volta, eventi artistici, musicali e teatrali di altissima qualità e spessore, capaci di avvicinarci alla dimensione più profonda e spirituale della festività patronale attraverso la bellezza e la poesia, valorizzando gli spazi iconici e più suggestivi della città: da piazza Sant’Antonino, con la basilica che è fulcro della festività del 4 luglio, a piazza Cavalli come palcoscenico naturale della tradizione canora dialettale, sino a Palazzo Farnese dove si esibirà, il 1° luglio, un’orchestra speciale qual è Musicalia e dove, per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono, da lunedì 27 giugno a lunedì 4 luglio l’ingresso ai Musei Civici sarà gratuito”.

Così l’assessore Jonathan Papamarenghi, accanto a don Giuseppe Basini, introduce il tradizionale appuntamento con la rassegna culturale che accompagna il periodo in cui si svolge la Fiera di Sant’Antonino, proponendo una serie di iniziative presentate stamani nella cornice del salone Pierluigi. Papamarenghi ha sottolineato che sarà un programma ricco, “che ci riporta a un senso di normalità del quale abbiamo bisogno. Anche per gli eventi legati alla festa patronale, tutto il percorso è stato condiviso con la parrocchia di S. Antonino e a una serie di realtà. Questo perchè ci apprestiamo a celebrare una grande festa di comunità con diverse iniziative; soprattutto si tornerà alla formula della fiera con le bancarelle di espositori fino alla chiesa dedicata al nostro Santo Patrono”.

“Anche quest’anno proponiamo alla città una serie di iniziative in occasione della Festa di Sant’Antonino per vivere in modo positivo il nostro presente, nonostante i tanti problemi – dichiara don Giuseppe Basini, parroco di Sant’Antonino -. Ci saranno movimenti celebrativi, ma anche musicali, che termineranno il 4 luglio con la messa presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto. Crediamo che anche quest’anno sia una bella possibilità per la cittadinanza per ritrovare i valori della fedeltà, del coraggio e del bene comune propri del nostro patrono, per alimentare la speranza in questo tempo ancora difficile”.

IL PROGRAMMA – Si parte venerdì 24 e sabato 25 giugno con “Anime semplici”, spettacolo teatrale scritto e diretto da Ilaria Drago in occasione dei 900 anni della Cattedrale di Piacenza, che andrà in scena proprio nella cornice del Duomo alle 21.30, in entrambe le serate. Lunedì 27, alle 21, in piazza Sant’Antonino la compagnia teatrale “Egidio Carella” allestirà la commedia in vernacolo “L’ostessa”, per la regia di Delio Marenghi, in collaborazione con la Famiglia Piasinteina.

Sarà la musica per voce e organo, nelle tre sere successive, ad animare la basilica di Sant’Antonino, sempre con inizio alle 21: martedì 28 il concerto del Coro Farnesiano diretto dal Maestro Mario Pigazzini, mercoledì 29 l’esibizione dell’organista Simone Vebber e giovedì 30, con la direzione di Patrizia Bernelich, protagonisti il Coro Consonanze e il Coro Ponchielli Vertova, 2022 Piacenza Ensemble, in “Sacre Vestigia. Le vesti di Sant’Antonino: Umiltà e Carità”. Un evento, quest’ultimo, strettamente correlato alla valenza sociale e solidaristica, grazie al legame con l’associazione La Ricerca.

Si terrà nella cornice di Palazzo Farnese, nel cortile in questi mesi teatro della stagione culturale estiva, il concerto dell’orchestra Musicalia diretta da Franco Marzaroli e Alessandra Capelli, il 1° luglio sempre con inizio alle 21, quando i riflettori si accenderanno sulla musica come linguaggio universale che parla attraverso le emozioni, capace di superare le fragilità e le barriere. Domenica 3 luglio, alle 20.45, il direttore del Nuovo Giornale don Davide Maloberti modererà l’incontro con Padre Luigi Maccalli: “Anche in catene ero missionario”. Ad accompagnare la serata, il Coro Multietnico Internazionale di Crema. Immancabile, nella serata di lunedì 4, le canzoni della tradizione piacentina a scaldare gli animi con Marilena Massarini e le note della manifestazione “Piacenza nel cuore”, dalle 21 in piazza Cavalli.

Dal 26 giugno al 5 luglio, nel chiostro della basilica di Sant’Antonino sarà possibile visitare, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, la mostra “Briciole di Purgatorio: Dante nella quotidianità di oggi” a cura di Pino Balordi, mentre domenica 3 e lunedì 4 luglio sarà esposta nell’atrio della Porta del Paradiso, nel giardino Gregorio X e nella sede scout della chiesa patronale la mostra fotografica dedicata al gruppo scout Piacenza 1, “50 anni e oltre”. Il 3 (dalle 16 alle 21) e il 4 luglio (dalle 10 alle 22) sarà possibile, grazie alle visite guidate a cura dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e Cooltour, in collaborazione con il Touring Club Italiano, andare alla scoperta della storia e delle suggestioni dell’oratorio di Santa Maria in Cortina, mentre nella festività di Sant’Antonino, alle 16, 17, 18 e 21 si potrà visitare nei chiostri della basilica la mostra “Guerre e pace nella Piacenza medievale”, a cura di Giacomo Nicelli, Anna Riva e Patrizia Vezzosi.

Sempre il 4 luglio, mentre sul Pubblico Passeggio si snoderà la fiera di Sant’Antonino tra le 7 e le 24, non potrà mancare una tappa nelle adiacenze della basilica per l’iniziativa “Il profumo della solidarietà”, con la lavanda benedetta il mattino stesso.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Anime semplici

Quando: venerdì 24 e sabato 25 giugno 2022, ore 21.30

Dove: Duomo

Spettacolo teatrale. Scritto e diretto da Ilaria Drago in occasione dei 900 anni della costruzione della Cattedrale di Piacenza

L’ostessa

Quando: lunedì 27 giugno 2022, ore 21

Dove: piazza Sant’Antonino

Compagnia teatrale E. Carella

In collaborazione con la Famiglia Piasinteina

Concerto Coro Farnesiano

Quando: martedì 28 giugno 2022, ore 21

Dove: Basilica Sant’Antonio – p.zza Sant’Antonino

Dirige Mario Pigazzini

Concerto d’organo

Quando: mercoledì 29 giugno 2022, ore 21

Dove: Basilica Sant’Antonino – p.zza Sant’Antonino

Concerto del maestro Simone Vebber

Sacre vestigia

Quando: giovedì 30 giugno 2022, ore 21

Dove: Basilica Sant’Antonino – p.zza Sant’Antonino

Le vesti di Sant’Antonino: Umiltà e Carità.

Coro Consonanze e Coro Ponchielli Vertova 2022 Piacenza Ensemble.

Dirige Patrizia Bernelich

Concerto dell’orchestra MusicAlia

Quando: venerdì 1 luglio 2022, ore 21

Dove: cortile Palazzo Farnese – p.zza Cittadella 29

Dirigono Franco Marzaroli e Alessandra Capelli

Anche in catene ero missionario

Quando: domenica 3 luglio 2022, ore 20.45

Dove: Sala dei Teatini – via Scalabrini 9

Incontro-dialogo con P.Luigi Maccalli.

Intervento del Coro Multietnico Internazionale di Crema.

Modera Davide Maloberti

Briciole di Purgatorio: Dante nella quotidianità di oggi

Quando: dal 26 giugno 2022 al 5 luglio 2022

Dove: Chiostro della Basilica di Sant’Antonino – p.zza Sant’Antonino

Orari: 9-12/16-19

Mostra fotografica di Pino Balordi

50 anni e oltre

Quando: domenica 3 e lunedì 4 luglio 2022

Dove: Atrio della “Porta del Paradiso” – Giardino “Gregorio X” e sede Scout

Il gruppo scout di Piacenza 1 festeggia con una mostra fotografica

Fiera di Sant’Antonino

Quando: lunedì 4 luglio 2022, dalle ore 7 alle ore 24

Dove: in centro città

Tradizionale fiera con bancarelle

Guerre e pace nella Piacenza medioevale

Quando: lunedì 4 luglio 2022, ore 16, 17, 18 e 21

Dove: Chiostri della Basilica di Sant’Antonino – p.zza Sant’Antonino

Mostra a cura di Giacomo Nicelli, Anna Riva e Patrizia Vezzosi

Visite guidate Oratorio Santa Maria in Cortina

Quando: domenica 3 luglio 2022, dalle ore 16 alle 21

lunedì 4 luglio 2022, dalle ore 10 alle 22

Dove: Chiesa Santa Maria in Cortina – via Verdi

Visita guidata a cura dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali e Cooltour.

In collaborazione con il Touring Club Italiano

Piacenza nel cuore

Quando: lunedì 4 luglio 2022, ore 21

Dove: piazza Cavalli

Rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini.

Celebrazioni del Santo

Quando: domenica 3 luglio 2022, ore 10

Dove: Basilica di Sant’antonino – p.zza Sant’Antonino

Celebrazione Eucaristica

Quando: lunedì 4 luglio 2022

Dove: Basilica di Sant’antonino – p.zza Sant’Antonino

ore 7 – lodi mattutine e benedizione lavanda

ore 8-9 – S. Messa

ore 10 – Concerto della Banda Ponchielli da p.le Genova a p.zza Sant’Antonino

ore 10.45 – Accoglienza Autorità

ore 11 – Celebrazione Eucaristica Solenne. Offerta del cero in onore del patrono e consegna dell’onorificenza “Antonino d’Oro 2022”

ore 18 – Celebrazione eucaristica in memoria di don Giuseppe Borea e dei sacerdoti martiri della fede e della resistenza