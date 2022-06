Rifiuti, a Sarmato arriva la tariffazione puntuale. Il 22 giugno Iren incontra i cittadini

In questi ultimi anni a Sarmato l’Amministrazione Comunale, con il supporto tecnico di Iren che gestisce il servizio, ha introdotto diverse novità rispetto alla gestione dei rifiuti: la modalità di raccolta dei rifiuti è stata trasformata porta a porta, consegnando ad ogni utenza il bidoncino con microchip predisposto alla tariffazione puntuale per la raccolta dell’indifferenziato.

“Grazie all’impegno di tutti – evidenzia Iren -, il dato percentuale di raccolta differenziata migliora di giorno in giorno e già si è registrata una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Oggi, in base alle norme regionali, oltre al riuso e al recupero, occorre un ulteriore impegno per ridurre ulteriormente il rifiuto indifferenziato”. “A partire dal primo luglio 2022 – informa la società -, entrerà a regime il calcolo della Tari puntuale che, oltre a considerare i metri quadrati dell’immobile e il numero dei componenti del nucleo familiare, è calcolato sulla base degli svuotamenti del contenitore grigio. Si tratta di una metodologia di calcolo che adotteranno i Comuni della Regione Emilia Romagna per potenziare la raccolta differenziata e quindi tutelare l’ambiente”.

Per meglio comprendere questa nuova modalità di tariffazione, è stato organizzato da Comune di Sarmato e Iren un incontro pubblico che si terrà mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 21 presso la Sala Consiliare “Mauro Torregiani” nel Centro Umberto I, Piazza Roma, 1. L’incontro è aperto a tutti, famiglie ed utenze commerciali. Per informazioni è possibile anche rivolgersi allo sportello IREN di Castel San Giovanni, in C.so Matteotti 46/G (da lunedì a venerdì dalle 8.30-13.30; martedì e giovedì 14.30-17,30; il sabato 8.30-13.30), oppure a quello di Piacenza in Via Sopramuro,15 (da lunedì a venerdì dalle 8.30-13.30 e dalle 14.30 alle 17,30; il sabato 8.30-13.30). È poi sempre possibile contattare il Numero Verde Iren dedicato 800 969696, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle ore 8 alle 13, oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica servizioclientitari@gruppoiren.it.