Rinnovato il consiglio dei geometri, conferma per Ultori alla presidenza

Rinnovati i vertici provinciali del collegio dei geometri per il quadriennio 2022-26, confermato alla presidenza Gian Paolo Ultori. Gli altri componenti del consiglio eletti sono Giacomo Guglieri (segretario), Daniela Borlenghi (tesoriere), Gianluca Capra, Giancarlo Bolzoni, Luigi Minari, Maurizio Confalonieri, Alberto Sala e Lisa Draghi.

I geometri iscritti all’albo provinciale di Piacenza sono 727, alle elezioni hanno partecipato 193. Soddisfazione per l’esito delle elezioni è stata espressa dal presidente riconfermato Gian Paolo Ultori, che sottolinea la novità di due nuovi ingressi nel consiglio. “Si tratta di due giovani – afferma – un segnale importante per la nostra professione che dopo un periodo di difficoltà sta vivendo un passaggio importante di rilancio”.

“Per la prima volta dopo tanti anni segnati dalla crisi del settore – fa notare Ultori – avremo 23 giovani praticanti che faranno l’esame per accedere all’albo provinciale. In questi anni abbiamo affrontato problemi importanti, non solo l’emergenza covid, ma anche di carattere gestionale. Li abbiamo superati insieme e ci apprestiamo ad affrontare il nuovo mandato con maggiore ottimismo, anche perchè quella del geometra è una professione da riscoprire. Fortunatamente c’è in atto la ripresa del settore edilizio trainata anche dalle misure del governo, come il spuerbonus. Voglio sottolineare il lavoro svolto in collaborazione con il Comune di Piacenza per offrire un supporto alla digitalizzazione dell’archivio edilizio e permettere l’accesso agli atti”.

“Nei prossimi 4 anni porremo le basi per migliorare ancora con la formazione la nostra professione – conclude – e anche per preparare la mia successione”.