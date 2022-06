Riqualificazione di via Rossa: via libera dalla giunta al progetto da 90 mila euro

Riqualificazione di via Rossa: via libera dalla giunta Progetto da 90 mila euro, importo interamente finanziato dal Ministero. La giunta comunale di Fiorenzuola d’Arda ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione di via Guido Rossa, strada pedonale situata nel quartiere adiacente a viale Kennedy. Il progetto è stato redatto dal settore comunale ai lavori pubblici e servizi tecnici, diretto dall’ingegner Luigi Galantin: i lavori, che prenderanno il via entro metà settembre, vedranno l’iniziale rimozione dell’attuale pavimentazione in autobloccanti, resa sconnessa dalle radici delle essenze arboree esistenti. Verrà quindi realizzata una nuova pavimentazione, su soletta di calcestruzzo e anch’essa in autobloccanti. Nelle nuove aiuole verranno piantumate essenze di Lagerstroemia. Durante le fasi delle operazioni sarà garantito l’accesso alle proprietà private presenti sulla via.

Il costo di esecuzione dei lavori, pari a 90 mila euro, è interamente finanziato dal Ministero dell’Interno, che ha assegnato il contributo al Comune di Fiorenzuola d’Arda nell’ambito delle risorse annualmente erogate ai Comuni in materia di efficienza energetica e sviluppo territoriale sostenibile, come previsto dal “dl crescita” dello scorso 2020. I lavori saranno avviati entro metà settembre, per una durata massima di tre mesi.

“Questo intervento nasce dalle segnalazioni dei cittadini, a cui è doveroso dare risposta compatibilmente con i tempi per raccogliere le risorse economiche ed istruire le pratiche necessarie degli uffici comunali”, ha commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi. “Le essenze arboree presenti all’interno delle aiuole non erano purtroppo adeguate al contesto in cui si trovavano, e crescendo hanno sconnesso la complanarietà della via: l’opera di riqualificazione di via Guido Rossa non prevede soltanto la sistemazione della pavimentazione, ma anche la posa di nuovi esemplari di Lagerstroemia, un esemplare di pianta a crescita molto lenta e caratterizzato da radici che tendono a svilupparsi in profondità e non lateralmente, garantendo in futuro di non danneggiare la strada o le recinzioni delle proprietà private”. (nota stampa)