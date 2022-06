“Risultato straordinario della nostra civica. I Liberali? Hanno pescato nel nostro bacino di voti”

“Nelle prossime settimana proseguiremo il lavoro in mezzo alla gente, sono molto contenta perchè c’è stato un risultato straordinario della nostra lista civica, questo a comprova del fatto che le componenti che abbiamo individuato hanno dato tanto”. E’ il commento di Patrizia Barbieri, in chiusura del primo turno delle elezioni amministrative a Piacenza. Il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, sfiora quasi il 38%: una percentuale che apre al ballottaggio con Katia Tarasconi, sopra il 40%.

“Andiamo avanti col nostro progetto, saranno quindici giorni intensi però col contatto sempre con le persone. Sarà un lavoro che non si ferma ma sarà ancor più motivante”. E sui partiti che la sostenevano, Barbieri dice: “Il discorso dei partiti a livello nazionale ha dimostrato di presentare qualche problematica, sicuramente questo ha pesato, così come ha pesato la lista dei Liberali perchè sicuramente è andata a pescare nel nostro bacino di centrodestra. Ci sono state queste variabili, ma il risultato mi sembra buono, tenuto conto di queste situazioni. Siamo sempre più motivati e i prossimi quindici giorni saranno dedicati alle persone, come sempre”.