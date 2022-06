Ritrova dopo 70 anni la sorella che non sapeva di avere: l’incontro a Calendasco

“La nostra sembra una di quelle storie da film, ma penso che se la vita dovesse avere in serbo un regalo per me sono contenta che sia stato questo: ritrovare una sorella che non sapevo di avere”.

Il racconto di Eugenia Labò inizia nel 1942, con la battaglia di El Alamein dove il papà Renato, originario di Sarmato, di poco più di 20 anni, viene fatto prigioniero e portato in un campo di lavoro in Inghilterra, nel Dorset. “Lì le sue condizioni non erano sicuramente paragonabili a quelle dei campi di concentramento in Germania, e papà ha modo di conoscere una ragazza, Dorothy, che vive con la sua famiglia in una fattoria vicina – spiega Eugenia -. Si piacciono e iniziano una relazione, che culmina in una gravidanza, di cui papà però non saprà mai nulla, perché in seguito verrà spostato in un altro campo e lui e Dorothy non si ritroveranno più”.

Da quell’amore nasce Jean, e anche se Dorothy si sposerà con un altro uomo sa che lui non è il suo vero padre. Nel frattempo Renato torna in Italia, conosce Luisa e con lei forma una famiglia. Prima nasce Sandra, poi Eugenia e Antonio. “Papà ci ha sempre raccontato della sua esperienza in Inghilterra, in pratica la guerra l’ha fatta lì e anche, se come ho detto, le condizioni non erano paragonabili a quelle dei campi di concentramento dei tedeschi, non è stato facile per lui. Certo, non ci ha raccontato di aver avuto una ragazza lì e di certo anch’io, al posto suo, mi sarei attaccata alla vita in tutte le sue forme, per dare un senso al futuro”.

In parallelo anche Jean cerca di dare un senso alla propria storia: è un pensiero che non l’abbandona, ma riuscire a ricostruirla non è facile. Di suo padre non sa nulla, solo il nome di battesimo, Renato, e che era un soldato italiano. Si rivolge più volte alla Croce Rossa internazionale di Ginevra, purtroppo senza esito perché le informazioni sono insufficienti per far partire le ricerche. A sostenerla, però, a questo punto c’è anche la figlia Claire, ancora più testarda di lei. Insiste: è vero, Renato è nome molto comune tra gli italiani, ma perché non incrociare questo dato con il numero del campo di lavoro – 47 – e il suo periodo di prigionia? Una svolta decisiva. I nomi si riducono a soli due Renato. L’aiuto decisivo per ritrovare il papà di Jean arriva da Facebook. La figlia Claire contatta alcuni Labò che, sul social network, risultano essere residenti ad Agazzino di Sarmato. E’ il 31 gennaio 2020, e loro sono davvero i parenti di Renato – che non c’è più come la moglie Luisa – e di Eugenia.

“Da lì è iniziato uno scambio di mail e con il covid siamo riusciti a ritrovarci solo nei giorni scorsi, qui a cena da noi, alla Malpaga di Calendasco, insieme al nostro sindaco Filippo Zangrandi – racconta Eugenia -. Ci hanno raggiunto Jean, Claire e le sue figlie. Il problema della lingua è stato superato ben presto grazie al buon cibo che abbiamo condiviso, con le nostre specialità tipiche. Diciamo che hanno imparato molto presto a pronunciare correttamente ‘coppa’ – dice ridendo Eugenia -. Credo che se la vita dovesse avere qualcosa in serbo per me sono contenta sia stato questo: poter arricchire la famiglia, condividere l’amore e l’affetto è la cosa più bella. E a papà dico grazie di avermi regalato una sorella che non pensavo di avere”.