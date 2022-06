“Rivogliamo il Festival del Diritto a Piacenza”. Tre avvocate lanciano petizione online

“Rivogliamo il Festival del Diritto a Piacenza!”: questo il titolo della petizione lanciata da tre avvocate piacentine che auspicano che il Festival del Diritto possa ritornare ad essere un appuntamento annuale fisso nella nostra città.

“Dal 2008 al 2017 – scrivono – la nostra città ha ospitato il Festival del Diritto: i saloni dei palazzi, i luoghi del centro storico, i cinema e i teatri sono stati aperti per accogliere relatori ed ospiti illustri, impegnati ad affrontare questioni giuridiche, filosofiche, politiche, culturali ed etico-morali. Il Festival ha sempre rappresentato una preziosa occasione per ravvivare Piacenza, approfondire grandi temi del nostro tempo, coinvolgendo in primis le scuole di ogni ordine e grado, con un ritorno anche positivo per la vita cittadina. Come avvocate e cittadine, quella vivacità culturale -e non solo- ci manca terribilmente. Facciamo sì che “il diritto torni a riguardarci da vicino”.

Chi volesse sottoscrivere e diffondere la petizione, può cliccare il seguente link.