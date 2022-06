Rock Around the Book in Alta Valtidone, due serate con Cristiano Godano e Eraldo Pecci

Torna nel fine settimana la rassegna “Rock Around the Book”, la manifestazione dedicata all’abbraccio tra musica e letteratura rock, che vede il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Alta Val Tidone e la direzione artistica di Gianni Fuso Nerini e Antonio Bacciocchi. “Dopo i primi eventi della rassegna 2022 che hanno attirato tanto pubblico, anche da fuori provincia – commenta Fuso Nerini – prosegue il nostro cammino con altri due momenti di grande interesse, con la musica ovviamente come punto d’incontro nella serata di venerdì e lo sport come focus per il sabato”.

Si tratta infatti di un doppio appuntamento: si comincia venerdì 10 giugno dalle 21.30 in piazza Papa Giovanni XXIII a Trevozzo con il cantante Cristiano Godano che presenta la sua ultima fatica, “Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz” (editore La Nave di Teseo). Godano, cantautore e chitarrista e frontman del gruppo rock Marlene Kuntz, racconta attraverso le pagine del suo libro la genesi della band, gli incontri che ne hanno determinato la crescita e il percorso, la sostanza della loro ricerca, la forza dei legami e il desiderio di vivere sempre curiosamente nel presente. “Siamo riusciti ad invitare Cristiano Godano in un momento particolarmente attivo della sua carriera e della sua band, impegnati in questo momento nel loro tour nazionale. I Marlene Kuntz, mi piace ricordarlo è uno tra i gruppi più importanti del genere underground italiano”, aggiunge Fuso Nerini.

Sabato 11 giugno dalle 20.15 si cambia location e argomento: in Piazza Combattenti a Nibbiano Alta Val Tidone, l’ospite della rassegna sarà Eraldo Pecci, ex calciatore di Bologna, Torino (con il quale ha vinto uno scudetto), Fiorentina e Napoli e attuale commentatore fisso del programma Rai “La Domenica Sportiva”. Pecci, accompagnato dal giornalista di Tuttosport Andrea Pavan, presenterà i suoi due libri: “Ci piaceva giocare a pallone. Racconti di un calcio che non c’è più” (Rizzoli Editore) e “Il Torino non può perdere” (Bur Rizzoli). I due, inoltre, avranno il compito di commentare con una piacevole chiacchierata anche la partita Inghilterra-Italia di Nations League, trasmessa in diretta su un grande schermo in piazza. “Grazie all’amico Gianni Fuso Nerini che riesce sempre a proporre eventi di grande interesse e richiamo. Quest’anno ha ideato un programma che ci accompagnerà per tutta l’estate, con momenti di cultura e di divertimento che vanno ad inserirsi in un calendario di eventi ricchissimo per tutta l’Alta Val Tidone” conclude Franco Albertini, sindaco del Comune di Alta Val Tidone.