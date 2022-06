Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino - Passaggio delle Consegne

Passaggio delle consegne presso Villa Costanza di Pontenure per il Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, da Italo Marcotti a Luigi Mori. Il discorso di insediamento di Luigi Mori a Presidente del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino anno rotariano 2022 2023:

Il Presidente Luigi Mori saluta e ringrazia della loro presenza a questa importante serata rotariana

• il presidente incoming del Rotary Club Piacenza Giovanni Struzzola

• il presidente incoming del Rotary Club Valli del Nure e Trebbia Carlo Caltagirone

• il presidente incoming del Rotary Club Valtidone Massimo Bollati con la sua signora Katia Gentili

• il presidente incoming del Rotaract Fiorenzuola Simone Costa con la rotaractiana Carlotta Mori

• il sindaco di Cortemaggiore Luigi Merli

• l’assessore alle Politiche sociali, Scuola e istruzione, allo Sport e politiche giovanili e ai Bandi pubblici del comune di Cortemaggiore Elena Rubini

• l’assessore alla Promozione turistica del territorio, allo Sviluppo economico e industriale e alle Politiche per il lavoro del comune di Cortemaggiore Simona Bozzani

• l’assessore alla Pubblica istruzione, politiche giovanili e ambiente del comune di Fiorenzuola d’Arda Elena Grilli

• il Vice sindaco del comune di Besenzone Luigi Garavelli con la signora Sandra

• il socio nonchè vice sindaco del comune di Cortemaggiore Stefano Rancan con la compagna Laura

• il socio Compagnini Domenico e la moglie Tiziana

• il socio Piombi Alberto e la compagna Barbara

• il socio Bruno Falanga con i suoi ospiti Renzo, Fabrizio e Riccardo

• i soci Fabio, Mario, Pietro, Yari, Alberto ed Enrico

• infine ma non per ultimi mia moglie Laura e Cecilia.

grazie veramente di cuore a tutti.

È la seconda volta che ricopro questa importante carica di presidente di un club Rotariano, Un onore e un piacere servire il mio club e il Rotary International. Visto che abbiamo diversi ospiti…Mi piace sempre ricordare che il Rotary è una grande organizzazione mondiale di persone delle più svariate attività economiche e professionali che lavorano assieme per rendere un servizio umanitario alla società, incoraggiando il rispetto di elevati principi etici per costruire un mondo di amicizia e di pace.

Il Presidente internazionale del prossimo anno rotariano 2022 2023 si chiama Jennifer Jones, è una DONNA… Una donna che ha capito che il Rotary vuole rinnovarsi mantenendo fede alle proprie tradizioni quindi ha pensato al tema del suo anno rotariano ovvero “IMAGINE ROTARY”. Un motto che guarda lontano.

Nelle varie presentazioni rotariane distrettuali il tema “IMAGINE ROTARY” aveva come sottofondo musicale IMAGINE di John Lennon …straordinario abbinamento. Il presidente internazionale con questo tema ha voluto dare un compito molto importante e strategico ad ogni rotariano del mondo ovvero quello di FARE … di PENSARE e DISEGNARE il futuro del Rotary. È un impegno che tutti noi del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino ci assumiamo con entusiasmo e determinazione. Il nostro Rotary Club è un piccolo club ma con una grande volontà di crescere di numero, sia come uomini sia come donne, e di servire la propria comunità locale e le istituzioni rotariane. Per agevolare l’ingresso nel nostro Club di nuovi soci adatteremo le quote annuali a seconda dell’età.

Sarà un anno rotariano con tante iniziative a carattere culturale, iniziative per far conoscere come vivere in sintonia con l’ambiente, per far conoscere ad altri rotariani la storia del nostro territorio, delle nostre peculiarità, organizzeremo in accordo con gli enti territoriali tour culturali e tour enogastronomici. Vogliamo costruire gemellaggi con altri rotary club italiani. Vogliamo anche istituire un “PREMIO AL TALENTO” individuando nel proprio territorio giovani nel mondo dell’arte, dello sport, delle professioni, della cultura, dello spettacolo coinvolgendo le istituzioni, partner e sponsor locali. Nelle nostre conviviali inviteremo relatori autorevoli che ci parleranno delle bellezze del nostro territorio e dei talenti del passato a cui il nostro territorio ha dato i natali. Vogliamo fare sempre più squadra con i Rotary Club piacentini per costruire progetti di service importanti. Vogliamo portare il Rotary in mezzo alla gente.

Vogliamo far conoscere i tanti service che il Rotary International con la sua Rotary Foundation organizza in tutto il mondo:

• aiuta i profughi in tutte le parti del mondo

• fornisce acqua pulita con la costruzione di pozzi nelle zone rurali dell’Africa

• fa crescere le economie locali disagiate

• attualmente previene con la vaccinazione anti Covid in Zambia ed altre seguiranno

• continua ad impegnarsi per eradicare la polio in tutto il mondo.

Infine porrò un’attenzione particolare verso i giovani e verso i miei soci e le loro famiglie. Dobbiamo costruire momenti di festa per diventare una squadra unita e laboriosa, sempre più nel Rotary. Grazie e Buon Rotary a tutti

Adesso voglio presentare la mia squadra:

Past President Italo Marcotti

Segretario esecutivo Stefano Rancan

Tesoriere Domenico Compagnini

Presidente Rotary Foundation Pietro Bersani

Presidente dell’effettivo Yari Mori

Presidente commissione Immagine e comunicazione Fabio Callori

Presidente commissione Ambiente Alberto Cappellini

Presidente Nuovi progetti Mario Veneziani

Presidente commissione dello sviluppo con altri club rotariani Enrico Guidi

Consiglieri Alberto Piombi Gimmi Distante Bellandi Michele

Prefetto Bruno Falanga

A questa squadra dirigente va tutto il mio ringraziamento perché mi dovranno sopportare e supportare. Grazie.