Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia premia il 2° Reggimento Genio Pontieri

Il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia ha consegnato al 2° Reggimento Genio Pontieri un Attestato di Apprezzamento del Rotary International quale riconoscimento per l’attività di servizio svolta a favore della collettività Piacentina negli anni e con il club. Il premio è stato consegnato dal presidente rotariano, Ing. Christian Sartori, al Comandante dei Pontieri, Colonnello Federico Collina, nell’ambito di un incontro tenutosi in tarda serata presso la Caserma “F.Nicolai”, sede storica del Reggimento. Sartori ha evidenziato l’importanza del rispetto dei valori nell’esercizio di ogni professione ed ha elogiato l’operato del Reggimento e dei suoi militari, quale esempio virtuoso di disponibilità e generosità fondamentali per costruire un mondo migliore, di amicizia e di pace. Come ha illustrato il Colonnello Federico Collina ai soci intervenuti, la tradizione del reggimento, nell’ambito della cooperazione interministeriale, affonda le sue antiche origini nel terremoto di Messina (1908), passando per le alluvioni del Polesine (1951), dell’Emilia Romagna e della Toscana (1966), al terremoto del Centro Italia (2016) sino ai giorni d’oggi. Nel dicembre 2020, i Pontieri sono intervenuti nelle campagne modenesi per arginare lo straripamento del torrente Panaro, lavorando notte e giorno con i Vigili del Fuoco per evacuare oltre 600 persone dalle loro case. Straordinario anche lo sforzo profuso sul fronte dell’emergenza pandemica. I Pontieri hanno contribuito allo schieramento degli ospedali da campo di Piacenza, nel marzo 2020, e di Aosta, nel novembre 2020, ed alla realizzazione delle infrastrutture viarie del nuovo hub di vaccinazione massiva di Gallarate nei mesi di dicembre e gennaio scorsi.