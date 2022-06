“L’antico lastricato in pietra di via Poggiali è stato rovinato. Ecco il risultato della fretta pre-elettorale”. La segnalazione, con tanto di documentazione fotografica, arriva alla redazione da Samuele Raggi, consigliere comunale uscente nonché referente della lista civica Piacenza Oltre che sostiene la candidatura di Katia Tarasconi.

“In questi ultimi anni – prosegue Raggi in una nota – è emerso chiaramente che i controlli sui lavori pubblici sono stati alquanto approssimativi. L’evidente mancanza di pianificazione e soprattutto di controllo dei lavori di asfaltatura effettuati in questa fase pre-elettorale in giro per la città sta generando gravi situazioni che meritano di essere segnalate”. “A seguito di diverse segnalazioni da parte di residente e commercianti – spiega – abbiamo effettuato un sopralluogo. In via Poggiali è stato eseguito un intervento di riqualificazione, con il rifacimento stradale. Nello specifico, i lavori effettuati, hanno causato il danneggiamento della parte storica della via: l’antico lastricato in pietra è stato gravemente imbrattato da macchie di catrame”.

“Sembrerebbe scontato – conclude Samuele Raggi – che ci sia una particolare attenzione sullo svolgimento, con maggiore riguardo all’interno nel centro storico, e sul controllo dei lavori eseguiti, ma così sembra non essere. La domanda sorge, quindi, spontanea: perché non si è controllato? La speranza è che la rincorsa all’asfaltatura, con evidente ansia da prestazione pre-elettorale, non arrechi ulteriori danni alla città”.