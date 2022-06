Sabato 18 giugno la Ruzä ‘d San Giuànn cena benefica nei Chiostri del Convento. Per aderire all’iniziativa della Famiglia Piasinteina c’è tempo fino al 14 giugno. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento, a cura della Famiglia Piasinteina, con la Ruzä ‘d San Giuànn, cena benefica il cui ricavato sarà devoluto ai Frati Minori di Santa Maria di Campagna e utilizzato per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà. L’iniziativa – che si terrà nei Chiostri del Convento di Campagna sabato 18 giugno, dalle ore 20 – rientra nell’ampio programma di Celebrazioni per i 500 anni della Basilica mariana, a cura della Comunità francescana e della Banca di Piacenza.

I Rüscadur – un gruppo di cuochi volontari che organizzano appuntamenti conviviali a scopo benefico – prepareranno un invitante menù (al costo di 20 euro) a base di antipasto di salumi piacentini, tortelli alla piacentina, coppa arrosto con contorno, crostata di mele, gelato, acqua, vino e caffè.

Per prenotarsi occorre contattare padre Secondo Ballati (328 2127017) o Danilo Anelli (328 2184586) entro e non oltre martedì 14 giugno.