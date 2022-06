Sala a sostegno di Tarasconi “Nuove opportunità per città come Piacenza”

“Non abbiate timore a osare, anche per una città delle dimensioni di Piacenza nei prossimi mesi possono aprirsi tante nuove opportunità di sviluppo e anche di partnership con realtà come Milano”. E’ un messaggio ottimista quello di Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, giunto alla basilica di S. Agostino per dare il proprio sostegno alla candidata del centrosinistra Katia Tarasconi. Oltre alla portacolori presenti tanti candidati e sostenitori.

“Un programma equilibrato, basato innanzitutto sul lavoro, su una visione ambientalista di buon senso, sul rinforzo del turismo e su una integrazione sana, fatta di diritti e doveri – ha spiegato -, può essere quello che serve a Piacenza”. Sala ha parlato anche di turismo e mobilità sostenibile: “Continuiamo a parlare del turismo come del petrolio del nostro Paese, ma si fa poco; a Milano invece abbiamo dimostrato che si può fare tanto – ha detto -. Bisogna creare opportunità per i turisti, andarsi a prendere i turisti, anche realizzando pacchetti ad hoc. Allo stesso modo la mobilità è un tema su cui si può lavorare, io sono “fanatico” della bicicletta ma penso che qui intorno si possano costruire itinerari turistici interessanti.

Un sostegno a Tarasconi da parte di Sala non solo per appartenenza alla stessa area politica, come lui stesso ha tenuto a sottolineare: “Ho letto la storia di Katia, il suo percorso, poi ci siamo parlati al telefono: devo confessare che prima di queste elezioni farò in tutto tre presenze, il fatto di essere oggi a Piacenza è a mio giudizio significativo”.