“Salviamo le ultime aree verdi di Piacenza”, il 10 giugno incontro con Silvia Zamboni (Europa Verde)

“Salviamo le ultime aree verdi di Piacenza: è l’impegno dimostrato da moltissimi cittadini che si sono opposti con successo alla cementificazione degli ex orti di Via Campesio”, scrivono in una nota i rappresentanti di Europa Verde.

“Impegno sostenuto da Legambiente e che oggi è obiettivo comune di Europa Verde e di tutta la coalizione di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini Sindaco. Gli ex orti sono un simbolo di tutte le aree ancora libere e verdi nella città e che verdi devono rimanere perché i cambiamenti climatici in corso impongono criteri nuovi e diversi di pianificazione dello spazio urbano. Stop al consumo di suolo, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, potenziamento della biodiversità urbana devono essere gli obiettivi fondamentali del prossimo Piano Urbanistico Generale, da costruire con i cittadini in modo partecipato”.

“Per discutere insieme di come raggiungere questi obiettivi vi aspettiamo presso il chiosco bar dei giardini pubblici fra via Emmanueli e via Campesio, alle ore 17 di venerdì 10 giugno 2022, un appuntamento al quale parteciperà anche la consigliera regionale Silvia Zamboni – fanno sapere gli organizzatori -. A seguito della chiacchierata si potrà partecipare ad una camminata di quartiere per osservare e fare qualche osservazione sullo stato di conservazione delle aree verdi esistenti fra via Campesio, via Morigi e l’area dell’ex Manifattura Tabacchi”.