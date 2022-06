San Nicolò, grave una donna in bicicletta investita da un’auto

Sono gravi le condizioni di una donna rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nella serata di domenica 26 giugno all’incrocio tra via della Pace e via Unicef a San Nicolò (Piacenza). Intorno alle 22.30 procedeva in sella alla propria bicicletta, quando, per cause al momento in corso di accertamento, è stata investita da una Fiat Punto finendo rovinosamente a terra.

Subito sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno e l’auto medica del 118. La donna, che dalla prime informazioni ha riportato un trauma al volto e una commozione cerebrale, è stata condotta al Pronto Soccorso cittadino in codice rosso. Sotto choc per l’accaduto la conducente della Fiat. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione di San Nicolò.