Sbanda moto in autostrada, muore 65enne. Traffico rallentato

Incidente mortale intorno alle 8 e 40 di mercoledì 29 giugno lungo l’autostrada A1 all’altezza di Cadeo. A perdere la vita un 65enne a bordo di una moto che ha sbandato, finendo contro il guard rail. Ferito anche il passeggero, trasportato a Parma in eliambulanza: le sue condizioni sono serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita. E’ possibile che la causa dello sbandamento e della caduta della moto lungo la carreggiata sia un malore del centauro deceduto.

Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Piacenza Sud e il bivio con la diramazione di Fiorenzuola, in direzione di Bologna e si sono formati alcuni chilometri di coda. Per consentire i soccorsi e l’intervento dell’eliambulanza il traffico è stato deviato su due corsie. A chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la via Emilia e fare rientro in autostrada dalla stazione di Fiorenzuola. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanici e sanitari. Gli aggiornamenti sul sito di Autostrade.