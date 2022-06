Schianto alla Bellaria, resta grave il motociclista ricoverato a Parma

Restano molto serie le condizioni del motociclista rimasto coinvolto sabato sera in un grave incidente avvenuto lungo la Statale 45, all’altezza del bivio della Bellaria di Rivergaro (Piacenza).

L’uomo, di 40 anni, si trova ricoverato in rianimazione all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è giunto trasportato dall’elisoccorso. L’incidente era avvenuto intorno alle 21: il centauro si trovava in sella alla sua due ruote quando, per cause in corso di accertamento, era avvenuto lo scontro con una vettura. A seguito dell’impatto il motociclista era stato sbalzato a diversi metri dal punto dell’urto, riportando gravi ferite. Soccorso dai sanitari del 118, grazie all’elisoccorso notturno era stato condotto al Maggiore di Parma, dove è al momento ricoverato.