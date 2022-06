Schianto fatale alla galleria di Barberino, muore motociclista

Schianto fatale alle 18 e 30 del 18 giugno. Un motociclista sulla strada statale 45, all’uscita della galleria di Barberino di Bobbio, ha perso la vita in seguito allo scontro con un’auto. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo, l’auto medica del 118 di Bobbio e l’elisoccorso decollato da Parma.

Troppo gravi le ferite riportate e i tentativi di rianimazione del motociclista, un uomo di 66 anni, si sono dimostrati vani. Sul posto i carabinieri della stazione di Bobbio per compiere gli accertamenti del caso e una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il teatro del sinistro. La strada al momento è chiusa al traffico