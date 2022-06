Sciopero bus il 6 giugno, Seta “Possibili disagi”

SETA S.p.A. comunica che per lunedì 6 giugno è stato indetto uno sciopero aziendale di 24 ore da parte dell’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato, con il rispetto delle fasce orarie di garanzia del servizio. L’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA di Piacenza – viene spiegato – potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con le modalità indicate di seguito.

Servizio urbano: possibili astensioni per l’intera giornata ad esclusione delle fasce orarie 07:00-10.00 e 12.00-15.00. Sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle ore 06:46 fino alle ore 09:45 e dalle ore 11:46 fino alle ore 14.45.

Servizio extraurbano: possibili astensioni per l’intera giornata ad esclusione delle fasce orarie comprese tra l’inizio del servizio e le ore 08:30 e tra le ore 12.00 e le 15.00. Sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 08:00 e dalle ore 11:31 fino alle ore 14:30.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie pubblicate nella sezione “Linee” del sito web.

Informazioni in tempo reale sull’effettivo passaggio dei bus sono disponibili attraverso la sezione “Orari e capienza in tempo reale” del sito web, o direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Per ogni ulteriore informazione sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216 ed il servizio WhatsApp al numero 334 2194058.